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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 27 августа 2023
Майнц
27.08.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
25'
Л. Джэ Сон
90+1'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
О. Мармуш
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
О. Мармуш
Пас отдал
Э. Эбимбе
Желтая карточка
С. ван ден Берг
86'
83'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
М. Гетце
82'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Ф. Макс
82'
Замена
К. Ленц
️️️️
Х. Смольчич
Замена
Ш. Белл
️️️️
Э. Фернандес
79'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Ф. Мвене
78'
Желтая карточка
Д. Кор
75'
70'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Р. Коло Муани
70'
Замена
А. Бута
️️️️
К. Якич
Замена
Б. Груда
️️️️
Н. Вайпер
70'
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
М. Ляйтш
70'
63'
Вторая желтая
А. Кнауфф
Желтая карточка
Э. Фернандес
55'
50'
Желтая карточка
А. Кнауфф
32'
Желтая карточка
Р. Кох
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-3-2-1-1
27
Центнер
6
Фернандес
5
Ляйтш
4
ван ден Берг
19
Каси
18
Сташ
2
Мвене
31
Кор
18
Баррейро
7
Джэ Сон
19
Ажорк
4-2-2-2
1
Трапп
51
Пачо
6
Смольчич
4
Кох
30
Макс
6
Скири
18
Якич
7
Кнауфф
27
Гетце
9
Муани
22
Мармуш
5
Ляйтш
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
5
Ляйтш
6
Фернандес
16
Белл
16
Белл
6
Фернандес
2
Мвене
21
Да Коста
21
Да Коста
2
Мвене
Вайпер
10
Груда
10
Груда
Вайпер
44
Вайпер
44
Вайпер
6
Смольчич
3
Ленц
3
Ленц
6
Смольчич
18
Якич
20
Бута
20
Бута
18
Якич
27
Гетце
10
Ааронсон
10
Ааронсон
27
Гетце
9
Муани
29
Эбимбе
29
Эбимбе
9
Муани
30
Макс
24
Нганкам
24
Нганкам
30
Макс
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
1
Лассе Рис
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Йенс Граль
ВР
3
Тута
ЦЗ
35
Йеспер Линдстрем
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
3
Тута
ЦЗ
35
Йеспер Линдстрем
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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