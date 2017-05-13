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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 13 мая 2017
Майнц
13.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 2
Завершен
Айнтрахт
60'
Д. Кордоба
62'
Ш. Белл
76'
Й. Муто
90'
П. де Бласис (П)
42'
Б. Хргота
50'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
Желтая карточка
П. де Бласис
90'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
П. де Бласис
90'
89'
Желтая карточка
М. Безушков
Желтая карточка
Б. Кркич
89'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Д. Кордоба
87'
84'
Желтая карточка
А. Ребич
84'
Замена
А. Ребич
️️️️
Т. Тавата
Желтая карточка
Й. Муто
77'
76'
Замена
Г. Варела
️️️️
Х. Сеферович
ГОЛ! 3:2!
Й. Муто
76'
Замена
Д. Латца
️️️️
Ф. Фрай
75'
Желтая карточка
Ш. Белл
72'
69'
Замена
М. Безушков
️️️️
А. Баркок
ГОЛ! 2:2!
Ш. Белл
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кордоба
60'
53'
Желтая карточка
М. Фабиан
50'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сеферович
Замена
Й. Муто
️️️️
Л. Озтюнали
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хргота
12'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
9
Боян Кркич
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Талеб Тавата
ЛП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Макс Безушков
ЦП
4-1-2-1-2
24
Хут
18
Бросински
27
Балогун
16
Белл
2
Донати
5
Гбамен
20
Фрай
21
Озтюнали
9
Кркич
9
Кордоба
8
де Бласис
4-2-2-2
1
Градецки
22
Чендлер
6
Гектор
19
Абрахам
5
Очипка
10
Фабиан
17
Тавата
8
Гачинович
25
Баркок
9
Сеферович
10
Хргота
20
Фрай
46
Латца
46
Латца
20
Фрай
21
Озтюнали
11
Муто
11
Муто
21
Озтюнали
9
Кордоба
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Кордоба
17
Тавата
9
Ребич
9
Ребич
17
Тавата
9
Сеферович
2
Варела
2
Варела
9
Сеферович
25
Баркок
17
Безушков
17
Безушков
25
Баркок
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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