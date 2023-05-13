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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 13 мая 2023
Айнтрахт
13.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
18'
Д. Камада (П)
40'
А. Бута
59'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Майнц
88'
Желтая карточка
Э. Шабани
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Бута
85'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Камада
85'
81'
Замена
Э. Шабани
️️️️
А. Сташ
81'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Ажорк
Замена
М. Хасебе
️️️️
А. Туре
80'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Р. Коло Муани
71'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
С. Роде
71'
64'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
64'
Замена
А. Каси
️️️️
А. Мартин
60'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
М. Ингвартсен
ГОЛ! 3:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Д. Камада
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Бута
Пас отдал
Тута
40'
38'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
Желтая карточка
Тута
30'
22'
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Камада
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
77
Энисс Шабани
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трапп
6
Туре
3
Тута
26
Н'Дика
3
Ленц
20
Бута
17
Роде
97
Соу
27
Гетце
18
Камада
9
Муани
3-3-1-3
27
Центнер
6
Фернандес
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
21
Да Коста
18
Сташ
24
Мартин
7
Джэ Сон
9
Онисиво
19
Ажорк
7
Ингвартсен
6
Туре
20
Хасебе
20
Хасебе
6
Туре
20
Бута
22
Чендлер
22
Чендлер
20
Бута
9
Муани
35
Линдстрем
35
Линдстрем
9
Муани
18
Камада
10
Ааронсон
10
Ааронсон
18
Камада
17
Роде
29
Эбимбе
29
Эбимбе
17
Роде
24
Мартин
19
Каси
19
Каси
24
Мартин
18
Сташ
77
Шабани
77
Шабани
18
Сташ
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
37
Бургзорг
37
Бургзорг
7
Ингвартсен
19
Ажорк
44
Вайпер
44
Вайпер
19
Ажорк
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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