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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 26 января 2024
Айнтрахт
26.01.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
73'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Майнц
Замена
Ф. Макс
️️️️
Н. Нкунку
90'
+3
Замена
А. Бута
️️️️
А. Кнауфф
90'
+3
87'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
82'
Замена
М. Папела
️️️️
Д. Кор
82'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
А. Каси
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
81'
Замена
Э. Скири
️️️️
Э. Эбимбе
77'
76'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
М. Рихтер
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
73'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Д. ван де Бек
46'
40'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
Н. Нкунку
34'
Желтая карточка
В. Пачо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
27
Нкунку
4
Кох
51
Пачо
3
Тута
15
Ларссон
6
ван де Бек
29
Эбимбе
27
Гетце
7
Кнауфф
11
Калайджич
4-3-1-2
27
Центнер
2
Мвене
30
Видмер
4
ван ден Берг
19
Каси
31
Кор
5
Краусс
18
Баррейро
5
Рихтер
9
Буркардт
9
Онисиво
27
Нкунку
30
Макс
30
Макс
27
Нкунку
7
Кнауфф
20
Бута
20
Бута
7
Кнауфф
29
Эбимбе
6
Скири
6
Скири
29
Эбимбе
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
6
ван де Бек
8
Шаиби
8
Шаиби
6
ван де Бек
19
Каси
5
Ляйтш
5
Ляйтш
19
Каси
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
31
Кор
21
Папела
21
Папела
31
Кор
5
Рихтер
19
Ажорк
19
Ажорк
5
Рихтер
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
33
Даниэль Бац
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
2
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
12
Офсайды
0
4
Количество передач
588
459
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.72
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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