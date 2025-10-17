18 октября на «Фольксваген-Арене» пройдeт матч 7-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Штутгартом». Хозяева пытаются выбраться из кризиса, тогда как гости уверенно держатся в верхней части таблицы.

«Вольфсбург»

После шести туров команда занимает 15-е место с пятью очками и переживает серию неудач. В последних трeх матчах «Вольфсбург» неизменно проигрывает, а оборона выглядит крайне нестабильно: десять пропущенных голов за пять игр и шесть матчей подряд без сухого исхода.В атаке надежда на Маттиаса Сванберга, оформившего три мяча, но команда испытывает серьeзные проблемы с реализацией. В среднем «Вольфсбург» забивает менее одного гола за игру. Домашний фактор пока не даeт результата, а давление на игроков растeт с каждым туром.

«Штутгарт»

Клуб идeт на четвeртой строчке, имея 12 очков и серию из трeх побед подряд. Последний тур принeс минимальный успех над «Хайденхаймом» (1:0). «Штутгарт» демонстрирует сбалансированный футбол: уверенная атака (7 забитых в 5 матчах) и надeжная защита (всего 4 пропущенных).Главный голеадор – Эрмедин Демирович, оформивший уже пять мячей. Команда стабильно забивает – девять туров подряд в Бундеслиге, и даже на выезде сохраняет высокий уровень организации. Состав выглядит собранным, а форма – близкой к оптимальной.

Факты о командах

«Вольфсбург»

Проигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 8 последних играх

В среднем: 0.8 забито, 2.0 пропущено (последние 5 игр)

15-е место и всего 5 очков после 6 туров

«Штутгарт»

Побеждает в 3 матчах подряд

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем: 1.4 забито, 0.8 пропущено (последние 5 игр)

12 очков и 4-е место в таблице

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Штутгарт»

Разница в текущей форме очевидна. «Штутгарт» действует чeтко и уверенно, хорошо контролирует темп и редко позволяет создавать опасные моменты у своих ворот. «Вольфсбург» же находится в кризисе, особенно в обороне, где допускает множество ошибок и проигрывает единоборства.На фоне усталости и потери уверенности хозяева могут снова пропустить первыми, что усложнит задачу. «Штутгарт» же умеет играть рационально и нередко побеждает с минимальным преимуществом. Ожидается, что гости возьмут очередные три очка, но без разгрома.

