«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 2.5

17 октября 2025 9:32
Вольфсбург - Штутгарт
18 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Штутгарта»
Сделать ставку

18 октября на «Фольксваген-Арене» пройдeт матч 7-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Штутгартом». Хозяева пытаются выбраться из кризиса, тогда как гости уверенно держатся в верхней части таблицы.

«Вольфсбург»

После шести туров команда занимает 15-е место с пятью очками и переживает серию неудач. В последних трeх матчах «Вольфсбург» неизменно проигрывает, а оборона выглядит крайне нестабильно: десять пропущенных голов за пять игр и шесть матчей подряд без сухого исхода.В атаке надежда на Маттиаса Сванберга, оформившего три мяча, но команда испытывает серьeзные проблемы с реализацией. В среднем «Вольфсбург» забивает менее одного гола за игру. Домашний фактор пока не даeт результата, а давление на игроков растeт с каждым туром.

«Штутгарт»

Клуб идeт на четвeртой строчке, имея 12 очков и серию из трeх побед подряд. Последний тур принeс минимальный успех над «Хайденхаймом» (1:0). «Штутгарт» демонстрирует сбалансированный футбол: уверенная атака (7 забитых в 5 матчах) и надeжная защита (всего 4 пропущенных).Главный голеадор – Эрмедин Демирович, оформивший уже пять мячей. Команда стабильно забивает – девять туров подряд в Бундеслиге, и даже на выезде сохраняет высокий уровень организации. Состав выглядит собранным, а форма – близкой к оптимальной.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Проигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 8 последних играх
  • В среднем: 0.8 забито, 2.0 пропущено (последние 5 игр)
  • 15-е место и всего 5 очков после 6 туров

«Штутгарт»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.4 забито, 0.8 пропущено (последние 5 игр)
  • 12 очков и 4-е место в таблице

Личные встречи
56% (18)
13% (4)
31% (10)
57
Забитых мячей
42
1.78
В среднем за матч
1.31
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 2
15.02.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2 : 2
28.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
2 : 3
02.03.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
3 : 1
07.10.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
0 : 1
18.03.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 2
01.10.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
1 : 1
30.04.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
0 : 2
11.12.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
1 : 3
21.04.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 0
20.12.2020
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 0
11.05.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2 : 0
18.12.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.02.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
1 : 0
16.09.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
3 : 1
14.05.2016
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 1
19.12.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
3 : 1
04.04.2015
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 4
01.11.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
1 : 2
03.05.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
3 : 1
14.12.2013
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
2 : 0
19.01.2013
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
0 : 1
25.08.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
3 : 2
05.05.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
1 : 0
17.12.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1 : 1
20.03.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
30.10.2010
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
3 : 1
16.01.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2 : 0
07.08.2009
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
4 : 1
09.05.2009
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
4 : 1
22.11.2008
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
4 : 0
10.05.2008
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3 : 1
08.12.2007
Вольфсбург
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Штутгарт»

Разница в текущей форме очевидна. «Штутгарт» действует чeтко и уверенно, хорошо контролирует темп и редко позволяет создавать опасные моменты у своих ворот. «Вольфсбург» же находится в кризисе, особенно в обороне, где допускает множество ошибок и проигрывает единоборства.На фоне усталости и потери уверенности хозяева могут снова пропустить первыми, что усложнит задачу. «Штутгарт» же умеет играть рационально и нередко побеждает с минимальным преимуществом. Ожидается, что гости возьмут очередные три очка, но без разгрома.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Штутгарта» – коэффициент 2.5
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.91

2.50
Победа «Штутгарта»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Штутгарт Вольфсбург
18+
  18+ 