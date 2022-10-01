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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 01 октября 2022
Вольфсбург
01.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Штутгарт
23'
О. Мармуш
38'
М. Арнольд
90+1'
Я. Герхардт
22'
С. Гирасси
45+1'
К. Мавропанос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
Замена
Б. Франьич
️️️️
О. Мармуш
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Я. Герхардт
Пас отдал
М. Сванберг
90'
+1
87'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Н. Ахамада
85'
Желтая карточка
Э. Мийо
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
П. Виммер
85'
Замена
С. Борнау
️️️️
М. Лакруа
85'
79'
Желтая карточка
А. Каразор
77'
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
77'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Гирасси
77'
Замена
Д. Загаду
️️️️
П. Штенцель
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Каминьски
76'
Желтая карточка
М. Арнольд
71'
70'
Желтая карточка
Х. Ито
68'
Замена
Э. Мийо
️️️️
В. Эндо
Желтая карточка
Б. Баку
53'
48'
Желтая карточка
В. Антон
47'
Желтая карточка
С. Гирасси
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
К. Мавропанос
Пас отдал
П. Штенцель
Желтая карточка
П. Виммер
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Арнольд
Пас отдал
П. Отавио
38'
ГОЛ! 1:1!
О. Мармуш
Пас отдал
Я. Каминьски
23'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Х. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-3-2-1
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
37
ван де Вен
17
Баку
27
Арнольд
31
Герхардт
32
Сванберг
13
Каминьски
8
Виммер
22
Мармуш
3-3-1-2-1
21
Мюллер
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Антон
15
Штенцель
3
Эндо
21
Ито
8
Ахамада
10
Фюрих
26
Силас
9
Гирасси
5
Лакруа
33
Борнау
33
Борнау
5
Лакруа
13
Каминьски
30
Паредес
30
Паредес
13
Каминьски
22
Мармуш
4
Франьич
4
Франьич
22
Мармуш
8
Виммер
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Виммер
15
Штенцель
23
Загаду
23
Загаду
15
Штенцель
3
Эндо
20
Мийо
20
Мийо
3
Эндо
8
Ахамада
25
Эглофф
25
Эглофф
8
Ахамада
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
9
Гирасси
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Гирасси
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Фабиан Бредлов
ВР
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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