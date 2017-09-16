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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 16 сентября 2017
Штутгарт
16.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
42'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Бек
90'
+8
90'
+3
Желтая карточка
Р. Кнохе
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
42'
26'
Желтая карточка
К. Кастелс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Штутгарт
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
3-2-1-2
20
Цилер
32
Бек
35
Камински
32
Баумгартль
3
Аого
28
Павар
4
Гентнер
11
Донис
77
Аколо
2-1-3-1-1
1
Кастелс
31
Кнохе
2
Удуохай
23
Гилявоги
4
Камачо
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Дидави
27
Ориги
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
31
Макс Грюн
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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