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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 14 мая 2016
Вольфсбург
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
11'
М. Арнольд
29'
А. Шюррле
90'
А. Шюррле
78'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
ГОЛ! 3:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Ю. Дракслер
90'
88'
Желтая карточка
Д. Швааб
Желтая карточка
Данте
85'
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дидави
76'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Циммерманн
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
П. Зегуйн
73'
Замена
К. Треш
️️️️
Д. Калиджиури
70'
Замена
Б. Дост
️️️️
М. Крузе
64'
55'
Желтая карточка
Ф. Костич
46'
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
М. Крузе
36'
32'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Д. Калиджиури
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
Пас отдал
М. Шефер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кастелс
4
Шефер
4
Данте
20
Виейринья
27
Налдо
23
Гилявоги
20
Шюррле
27
Арнольд
30
Зегуйн
20
Калиджиури
10
Крузе
4-2-2-2
22
Лангерак
32
Баумгартль
5
Швааб
2
Инсуа
25
Циммерманн
10
Рупп
4
Гентнер
10
Дидави
18
Костич
11
Кравец
11
Вернер
30
Зегуйн
7
Дракслер
7
Дракслер
30
Зегуйн
20
Калиджиури
28
Треш
28
Треш
20
Калиджиури
10
Крузе
12
Дост
12
Дост
10
Крузе
25
Циммерманн
44
Максим
44
Максим
25
Циммерманн
11
Кравец
80
Тащи
80
Тащи
11
Кравец
11
Вернер
22
Харник
22
Харник
11
Вернер
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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