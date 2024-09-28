Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 28 сентября 2024
Вольфсбург
28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
20'
Й. Винд
68'
М. Амура
32'
Э. Мийо
90+7'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Д. Ундав
Пас отдал
М. Миттельштадт
Желтая карточка
К. Кулиеракис
90'
+4
Желтая карточка
А. Вранкс
90'
+2
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Арнольд
87'
Замена
К. Беренс
️️️️
М. Амура
86'
86'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Й. Вагноман
86'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Д. Левелинг
Замена
А. Вранкс
️️️️
М. Сванберг
80'
Желтая карточка
М. Амура
79'
71'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Ф. Ридер
71'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Э. Демирович
ГОЛ! 2:1!
М. Амура
Пас отдал
Я. Каминьски
68'
Замена
Б. Баку
️️️️
Т. Томаш
65'
63'
Вторая желтая
А. Каразор
57'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Э. Мийо
Желтая карточка
М. Арнольд
55'
Желтая карточка
С. Борнау
45'
+1
32'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мийо
32'
Пенальти не реализован!
Э. Мийо
24'
Желтая карточка
А. Каразор
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
М. Амура
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-2-1-3
25
Грабара
33
Борнау
15
Зесигер
3
Кулиеракис
2
Фишер
27
Арнольд
32
Сванберг
13
Каминьски
19
Винд
8
Томаш
9
Амура
3-3-2-2
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
32
Ридер
20
Мийо
18
Левелинг
9
Демирович
8
Томаш
17
Баку
17
Баку
8
Томаш
32
Сванберг
40
Вранкс
40
Вранкс
32
Сванберг
27
Арнольд
6
Озкан
6
Озкан
27
Арнольд
9
Амура
91
Беренс
91
Беренс
9
Амура
4
Вагноман
15
Штенцель
15
Штенцель
4
Вагноман
32
Ридер
10
Фюрих
10
Фюрих
32
Ридер
20
Мийо
26
Ундав
26
Ундав
20
Мийо
18
Левелинг
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Левелинг
9
Демирович
19
Туре
19
Туре
9
Демирович
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
27
Мариус Мюллер
ВР
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
5
1
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
20
10
Офсайды
2
3
Количество передач
248
575
Сейвы
2
0
Точность передач %
64
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.74
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Штутгарт
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+