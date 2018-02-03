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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 03 февраля 2018
Вольфсбург
03.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
24'
Д. Ориги
60'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Аого
39'
Желтая карточка
С. Аскасибар
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Ю. Малли
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
12
Вилльям
ПЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Штутгарт
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кастелс
2
Верхаг
31
Кнохе
32
Тиссеран
25
Брума
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Малли
10
Дидави
11
Штеффен
27
Ориги
3-2-3-2
20
Цилер
32
Бек
2
Инсуа
32
Баумгартль
28
Павар
3
Аого
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Томми
27
Гомес
11
Донис
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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