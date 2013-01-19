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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 19 января 2013
Вольфсбург
19.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
51'
Диего
67'
А. Мадлунг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
85'
Замена
С. Беньямина
️️️️
И. Траоре
76'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
З. Кузманович
Замена
Т. Каленберг
️️️️
И. Перишич
75'
68'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Т. Хайнал
Замена
М. Хасебе
️️️️
К. Треш
68'
67'
Желтая карточка
А. Рюдигер
ГОЛ! 2:0!
А. Мадлунг
Пас отдал
С. Кьер
67'
55'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
ГОЛ! 1:0!
Диего
51'
Замена
Б. Дост
️️️️
Р. Родригес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
9
Соуфиан Беньямина
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бенальо
23
Фагнер
24
Кьер
39
Мадлунг
4
Шефер
13
Родригес
8
Полак
28
Треш
14
Перишич
10
Диего
40
Олич
4-3-1-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
15
Хайнал
8
Кузманович
4
Гентнер
16
Траоре
22
Харник
30
Оказаки
28
Треш
20
Хасебе
20
Хасебе
28
Треш
14
Перишич
7
Каленберг
7
Каленберг
14
Перишич
13
Родригес
12
Дост
12
Дост
13
Родригес
16
Траоре
9
Беньямина
9
Беньямина
16
Траоре
8
Кузманович
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
8
Кузманович
15
Хайнал
10
Дидави
10
Дидави
15
Хайнал
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
1
Марвин Хитц
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
22
Марк Циглер
ВР
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
22
Марк Циглер
ВР
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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