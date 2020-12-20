Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 20 декабря 2020
Вольфсбург
20.12.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
49'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
Желтая карточка
Я. Герхардт
90'
+2
Замена
В. Са
️️️️
Б. Баку
87'
86'
Желтая карточка
О. Мангала
81'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Б. Соса
81'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Р. Штеффен
76'
73'
Замена
С. Калайджич
️️️️
П. Штенцель
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
М. Понграчич
73'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Б. Бялек
73'
61'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Т. Кулибали
60'
Замена
М. Климович
️️️️
Силас
Замена
К. Мбабу
️️️️
Й. Брекало
60'
ГОЛ! 1:0!
Й. Брекало
49'
48'
Желтая карточка
В. Антон
20'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
5
Понграчич
17
Баку
23
Гилявоги
31
Герхардт
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
21
Бялек
4-2-3-1
1
Кобель
15
Штенцель
3
Антон
2
Кемпф
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
26
Силас
10
Дидави
31
Гонсалес
10
Кулибали
17
Баку
27
Са
27
Са
17
Баку
5
Понграчич
25
Брукс
25
Брукс
5
Понграчич
7
Брекало
43
Мбабу
43
Мбабу
7
Брекало
21
Бялек
10
Гинчек
10
Гинчек
21
Бялек
10
Кулибали
15
Массимо
15
Массимо
10
Кулибали
10
Дидави
10
Клемент
10
Клемент
10
Дидави
26
Силас
40
Климович
40
Климович
26
Силас
3
Соса
8
Кастро
8
Кастро
3
Соса
15
Штенцель
11
Калайджич
11
Калайджич
15
Штенцель
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
10
Филипп Ферстер
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
10
Филипп Ферстер
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Штутгарт
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+