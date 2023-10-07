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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 07 октября 2023
Штутгарт
07.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
66'
С. Гирасси (П)
78'
С. Гирасси
82'
С. Гирасси
34'
Я. Герхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
Желтая карточка
Д. Ундав
90'
+4
Замена
Л. Стержиу
️️️️
С. Гирасси
90'
+3
85'
Замена
А. Сарр
️️️️
Й. Винд
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
К. Фюрих
83'
Замена
Д. Загаду
️️️️
А. Руо
83'
ГОЛ! 3:1!
С. Гирасси
82'
79'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
М. Сванберг
79'
Замена
К. Паредес
️️️️
Л. Майер
79'
Замена
В. Черны
️️️️
Т. Томаш
ГОЛ! 2:1!
С. Гирасси
Пас отдал
К. Фюрих
78'
73'
Желтая карточка
А. Вранкс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гирасси
66'
62'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Я. Герхардт
Замена
Силас
️️️️
П. Штенцель
61'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Д. Левелинг
61'
42'
Желтая карточка
Й. Винд
34'
ГОЛ! 0:1!
Я. Герхардт
5'
Желтая карточка
М. Сванберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
24
Руо
6
Штиллер
15
Штенцель
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Гирасси
4-4-2
1
Кастелс
21
Меле
5
Лакруа
15
Зесигер
17
Баку
27
Арнольд
14
Майер
31
Герхардт
32
Сванберг
19
Винд
8
Томаш
10
Фюрих
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
10
Фюрих
9
Гирасси
20
Стержиу
20
Стержиу
9
Гирасси
24
Руо
23
Загаду
23
Загаду
24
Руо
15
Штенцель
26
Силас
26
Силас
15
Штенцель
18
Левелинг
26
Ундав
26
Ундав
18
Левелинг
14
Майер
30
Паредес
30
Паредес
14
Майер
31
Герхардт
40
Вранкс
40
Вранкс
31
Герхардт
32
Сванберг
13
Каминьски
13
Каминьски
32
Сванберг
8
Томаш
18
Черны
18
Черны
8
Томаш
19
Винд
9
Сарр
9
Сарр
19
Винд
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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