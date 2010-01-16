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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 16 января 2010
Штутгарт
16.01.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
28'
Р. Хильберт
58'
П. Погребняк
87'
Т. Гебхарт
65'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
Замена
Какау
️️️️
Ч. Марика
ГОЛ! 3:1!
Т. Гебхарт
Пас отдал
П. Погребняк
Замена
А. Дежага
️️️️
Жозуэ
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
М. Шефер
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Р. Хильберт
Замена
Т. Каленберг
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Графите
ГОЛ! 2:0!
П. Погребняк
Пас отдал
С. Таски
Замена
З. Кузманович
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
С. Таски
Желтая карточка
А. Мадлунг
ГОЛ! 1:0!
Р. Хильберт
Пас отдал
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Сами Хедира
(К)
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
4-4-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
22
Челоцци
11
Глеб
28
Хедира
28
Треш
19
Хильберт
88
Погребняк
19
Марика
3-3-1-1-2
12
Ленц
20
Хасебе
39
Мадлунг
15
Барцальи
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
11
Глеб
8
Кузманович
8
Кузманович
11
Глеб
19
Хильберт
10
Гебхарт
10
Гебхарт
19
Хильберт
19
Марика
18
Какау
18
Какау
19
Марика
20
Хасебе
7
Каленберг
7
Каленберг
20
Хасебе
4
Шефер
19
Джонсон
19
Джонсон
4
Шефер
7
Жозуэ
21
Дежага
21
Дежага
7
Жозуэ
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
40000 из 60441 зрителей (66%)
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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