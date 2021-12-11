Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 11 декабря 2021
Вольфсбург
11.12.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
25'
К. Мавропанос
63'
Ф. Ферстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
80'
Замена
К. Фюрих
️️️️
О. Мармуш
80'
Замена
Силас
️️️️
Т. Кулибали
Желтая карточка
М. Арнольд
79'
79'
Пенальти не реализован!
О. Мармуш
74'
Замена
М. Кемпф
️️️️
Ф. Ферстер
71'
Желтая карточка
О. Мармуш
Замена
Б. Баку
️️️️
К. Мбабу
67'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Р. Штеффен
66'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Л. Вальдшмидт
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ферстер
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
52'
41'
Желтая карточка
Х. Ито
26'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Р. Массимо
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Мавропанос
Пас отдал
О. Мармуш
Желтая карточка
С. Борнау
24'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
А. Вранкс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
40
Матео Климович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Силас
ПВ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-2-1-3
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
33
Борнау
43
Мбабу
40
Вранкс
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Вальдшмидт
14
Нмеча
9
Вегхорст
4-2-1-2-1
21
Мюллер
21
Ито
3
Антон
16
Каразор
15
Мавропанос
23
Мангала
3
Эндо
15
Массимо
10
Ферстер
10
Кулибали
22
Мармуш
11
Штеффен
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Штеффен
7
Вальдшмидт
8
Нмеча
8
Нмеча
7
Вальдшмидт
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
43
Мбабу
17
Баку
17
Баку
43
Мбабу
40
Вранкс
23
Гилявоги
23
Гилявоги
40
Вранкс
22
Мармуш
10
Фюрих
10
Фюрих
22
Мармуш
10
Кулибали
26
Силас
26
Силас
10
Кулибали
10
Ферстер
2
Кемпф
2
Кемпф
10
Ферстер
15
Массимо
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Массимо
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
26
Флориан Шок
ВР
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Штутгарт
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+