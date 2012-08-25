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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 25 августа 2012
Штутгарт
25.08.2012, суббота, 22:45
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
90'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
90'
+1
Замена
С. Кьер
️️️️
Б. Дост
Замена
К. Молинаро
️️️️
В. Квист
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Виейринья
Пенальти не реализован!
В. Ибишевич
88'
67'
Замена
Виейринья
️️️️
А. Дежага
63'
Замена
Я. Полак
️️️️
Р. Кнохе
Замена
М. Ба
️️️️
И. Траоре
63'
Замена
Т. Торун
️️️️
Т. Хайнал
46'
Желтая карточка
С. Таски
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-2-3-1
26
Ульрайх
15
Бока
3
Родригес
35
Таски
2
Хогланд
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
15
Хайнал
22
Харник
11
Ибишевич
3-2-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
2
Погатец
31
Кнохе
13
Родригес
4
Шефер
21
Дежага
40
Олич
12
Дост
6
Квист
3
Молинаро
3
Молинаро
6
Квист
16
Траоре
13
Ба
13
Ба
16
Траоре
15
Хайнал
8
Торун
8
Торун
15
Хайнал
12
Дост
24
Кьер
24
Кьер
12
Дост
21
Дежага
20
Виейринья
20
Виейринья
21
Дежага
31
Кнохе
8
Полак
8
Полак
31
Кнохе
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Марвин Хитц
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
МХПАрена
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