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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 30 апреля 2022
Штутгарт
30.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
89'
К. Фюрих
13'
Д. Энтони Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
90'
+2
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Крузе
ГОЛ! 1:1!
К. Фюрих
Пас отдал
Э. Мийо
89'
Замена
Э. Мийо
️️️️
А. Каразор
84'
80'
Замена
М. ван де Вен
️️️️
Д. Руссийон
73'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Л. Нмеча
72'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Я. Герхардт
66'
Желтая карточка
Л. Нмеча
61'
Желтая карточка
К. Шлагер
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
О. Мармуш
57'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Э. Томми
57'
Желтая карточка
А. Каразор
55'
Желтая карточка
В. Эндо
34'
Желтая карточка
Б. Соса
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
3
Ватару Эндо
ОП
11
Саша Калайджич
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Крис Фюрих
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-1-3
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
15
Мавропанос
27
Томми
22
Мармуш
8
Томаш
11
Калайджич
4-3-3
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
21
Шлагер
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Крузе
14
Нмеча
19
Винд
16
Каразор
20
Мийо
20
Мийо
16
Каразор
22
Мармуш
10
Ферстер
10
Ферстер
22
Мармуш
27
Томми
10
Фюрих
10
Фюрих
27
Томми
21
Руссийон
37
ван де Вен
37
ван де Вен
21
Руссийон
31
Герхардт
40
Вранкс
40
Вранкс
31
Герхардт
14
Нмеча
8
Нмеча
8
Нмеча
14
Нмеча
10
Крузе
26
Филипп
26
Филипп
10
Крузе
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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