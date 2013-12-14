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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 14 декабря 2013
Вольфсбург
14.12.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
38'
Р. Родригес
53'
Диего
78'
И. Перишич
57'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
90'
+1
Замена
А. Максим
️️️️
С. Сарарер
83'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
В. Ибишевич
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
М. Арнольд
81'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
79'
ГОЛ! 3:1!
И. Перишич
78'
Замена
И. Перишич
️️️️
Диего
72'
70'
Замена
С. Сарарер
️️️️
И. Траоре
57'
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
В. Ибишевич
Желтая карточка
Диего
55'
53'
Желтая карточка
М. Харник
ГОЛ! 2:0!
Диего
53'
ГОЛ! 1:0!
Р. Родригес
38'
Желтая карточка
С. Медойевич
31'
20'
Желтая карточка
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Диего
АП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вилли Евсеев
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
44
Александру Максим
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
27
Налдо
14
Густаво
27
Арнольд
34
Медойевич
2
Окс
10
Диего
20
Калиджиури
40
Олич
3-3-1-3
26
Ульрайх
22
Рюдигер
2
Сакаи
5
Нидермайер
78
Ляйтнер
4
Гентнер
34
Рауш
16
Траоре
11
Ибишевич
11
Вернер
22
Харник
10
Диего
14
Перишич
14
Перишич
10
Диего
27
Арнольд
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
27
Арнольд
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Сарарер
44
Максим
44
Максим
Сарарер
16
Траоре
23
Сарарер
23
Сарарер
16
Траоре
11
Ибишевич
25
Абделлауе
25
Абделлауе
11
Ибишевич
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
8
Рани Хедира
ОП
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фольксваген
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