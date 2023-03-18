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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 18 марта 2023
Штутгарт
18.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
56'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Г. Харагучи
89'
82'
Замена
С. Борнау
️️️️
П. Отавио
81'
Замена
Й. Винд
️️️️
О. Мармуш
Замена
Й. Вагноман
️️️️
В. Антон
62'
Замена
Э. Мийо
️️️️
А. Каразор
62'
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
61'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ж. Диаш
61'
58'
Замена
Б. Баку
️️️️
П. Виммер
58'
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Каминьски
56'
ГОЛ! 0:1!
О. Мармуш
Пас отдал
Я. Герхардт
Желтая карточка
А. Каразор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
3-3-1-3
1
Бредлов
15
Мавропанос
21
Ито
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
3
Антон
78
Харагучи
23
Диаш
26
Силас
10
Фюрих
4-2-2-2
1
Кастелс
2
Фишер
5
Лакруа
37
ван де Вен
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Виммер
13
Каминьски
14
Нмеча
22
Мармуш
3
Антон
4
Вагноман
4
Вагноман
3
Антон
16
Каразор
20
Мийо
20
Мийо
16
Каразор
23
Диаш
10
Кулибали
10
Кулибали
23
Диаш
78
Харагучи
16
Пфайффер
16
Пфайффер
78
Харагучи
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
6
Отавио
33
Борнау
33
Борнау
6
Отавио
8
Виммер
17
Баку
17
Баку
8
Виммер
13
Каминьски
30
Паредес
30
Паредес
13
Каминьски
Нмеча
23
Гилявоги
23
Гилявоги
Нмеча
22
Мармуш
19
Винд
19
Винд
22
Мармуш
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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