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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 03 мая 2014
Штутгарт
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
62'
К. Гентнер
14'
К. Де Брюйне
90+1'
И. Олич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
90'
+4
Замена
С. Медойевич
️️️️
К. Де Брюйне
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
И. Олич
Желтая карточка
А. Максим
82'
Замена
А. Бока
️️️️
Д. Швааб
82'
76'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Арнольд
Замена
Т. Вернер
️️️️
Какау
75'
70'
Замена
Виейринья
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 1:1!
К. Гентнер
Пас отдал
М. Харник
62'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
59'
46'
Желтая карточка
Я. Полак
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
4-2-2-2
26
Ульрайх
5
Швааб
5
Нидермайер
2
Сакаи
22
Рюдигер
11
Груэсо
4
Гентнер
10
Дидави
16
Траоре
18
Какау
22
Харник
3-1-3-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
8
Полак
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
5
Швааб
15
Бока
15
Бока
5
Швааб
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
18
Какау
11
Вернер
11
Вернер
18
Какау
27
Арнольд
20
Калиджиури
20
Калиджиури
27
Арнольд
14
Перишич
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Перишич
7
Де Брюйне
34
Медойевич
34
Медойевич
7
Де Брюйне
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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