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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 21 апреля 2021
Штутгарт
21.04.2021, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
90+2'
Г. Кастро
13'
К. Шлагер
29'
В. Вегхорст
65'
Я. Герхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
ГОЛ! 1:3!
Г. Кастро
90'
+2
88'
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
Желтая карточка
М. Сиссе
86'
Замена
М. Сиссе
️️️️
С. Калайджич
80'
Желтая карточка
Г. Кастро
77'
76'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Й. Брекало
Замена
Г. Кастро
️️️️
Н. Ахамада
71'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
71'
66'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
М. Филипп
66'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
65'
ГОЛ! 0:3!
Я. Герхардт
Пас отдал
Й. Брекало
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
М. Климович
63'
29'
ГОЛ! 0:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Й. Брекало
Пенальти не реализован!
Ф. Ферстер
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Шлагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
15
Роберто Массимо
ЦП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Йосип Брекало
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Клемент
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кобель
16
Каразор
2
Кемпф
3
Антон
3
Эндо
8
Ахамада
15
Массимо
10
Кулибали
40
Климович
10
Ферстер
11
Калайджич
4-3-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Понграчич
25
Брукс
21
Руссийон
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
9
Вегхорст
26
Филипп
8
Ахамада
8
Кастро
8
Кастро
8
Ахамада
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
40
Климович
21
Чурлинов
21
Чурлинов
40
Климович
11
Калайджич
70
Сиссе
70
Сиссе
11
Калайджич
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
26
Филипп
14
Мехмеди
14
Мехмеди
26
Филипп
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
7
Брекало
10
Гинчек
10
Гинчек
7
Брекало
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
6
Клинтон Мола
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
6
Клинтон Мола
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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