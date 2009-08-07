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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 07 августа 2009
Вольфсбург
07.08.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
74'
З. Мисимович
83'
Графите
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Графите
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Зиани
ГОЛ! 2:0!
Графите
Травма
К. Треш
Замена
Элсон
️️️️
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:0!
З. Мисимович
Пас отдал
К. Гентнер
Замена
Ч. Марика
️️️️
Какау
Замена
Я. Шимак
️️️️
А. Глеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
15
Карим Зиани
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
7
Элсон
ЦП
19
Ян Шимак
АП
33
Клеменс Вальх
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
15
Барцальи
39
Мадлунг
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Гентнер
15
Зиани
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
4-4-2
13
Леманн
28
Треш
35
Таски
15
Дельпьер
23
Маньин
10
Гебхарт
28
Хедира
0
Хитцльшпергер
11
Глеб
18
Какау
88
Погребняк
23
Графите
35
Эссвайн
35
Эссвайн
23
Графите
15
Зиани
21
Дежага
21
Дежага
15
Зиани
10
Гебхарт
7
Элсон
7
Элсон
10
Гебхарт
11
Глеб
19
Шимак
19
Шимак
11
Глеб
18
Какау
19
Марика
19
Марика
18
Какау
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:15 (прямая)
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