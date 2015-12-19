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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 19 декабря 2015
Штутгарт
19.12.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
23'
Д. Дидави
31'
Ф. Костич
47'
Д. Дидави
14'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
Замена
А. Максим
️️️️
Ф. Костич
90'
Замена
Б. Тащи
️️️️
Ф. Кляйн
85'
82'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Г. Нидермайер
76'
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Д. Дидави
72'
Вторая желтая
Т. Шунич
70'
69'
Желтая карточка
А. Шюррле
66'
Замена
С. Юнг
️️️️
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Т. Шунич
56'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Ф. Кляйн
47'
45'
Замена
Б. Дост
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Т. Вернер
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Л. Рупп
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнольд
Пас отдал
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Тытонь
44
Шунич
5
Швааб
17
Кляйн
5
Нидермайер
2
Инсуа
4
Гентнер
10
Рупп
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
3-1-3-2-1
16
Бенальо
5
Клозе
27
Налдо
4
Шефер
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Шюррле
28
Треш
20
Калиджиури
7
Дракслер
10
Крузе
10
Дидави
32
Баумгартль
32
Баумгартль
10
Дидави
18
Костич
44
Максим
44
Максим
18
Костич
17
Кляйн
80
Тащи
80
Тащи
17
Кляйн
20
Шюррле
13
Родригес
13
Родригес
20
Шюррле
23
Гилявоги
2
Юнг
2
Юнг
23
Гилявоги
7
Дракслер
12
Дост
12
Дост
7
Дракслер
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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