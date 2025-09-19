20 сентября на «Везерштадионе» пройдет матч четвертого тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Фрайбург». Оба клуба стартовали с переменным успехом и пока находятся во второй половине таблицы, что придает игре особое значение.

«Вердер»

Команда набрала 4 очка за три тура и занимает девятое место. После провала против «Айнтрахта» (1:4) удалось реабилитироваться убедительной победой над «Боруссией М» (4:0). «Вердер» демонстрирует яркий атакующий футбол: 8 голов в пяти матчах и забитые мячи в четырех турах подряд. Однако оборона остается проблемой – 10 пропущенных за этот же период. Особенно слабо команда играет дома: серия без побед насчитывает уже девять матчей.

«Фрайбург»

Коллектив пока отстает, набрав всего 3 очка, но сохранил атакующую продуктивность. В последнем туре удалось обыграть «Штутгарт» (3:1), прервав серию поражений. Команда забивает стабильно – 14 матчей подряд, при этом результативность последних игр впечатляет: 9 голов за пять встреч. Проблема та же, что и у соперника, – нестабильная оборона, которая пропускает в шести матчах подряд.

Факты о командах

«Вердер»

4 очка после 3 туров, 9-е место

Забивает в 4 турах подряд

В среднем: 1.60 забитых и 2.00 пропущенных за игру

Не выигрывает дома в 9 матчах

«Фрайбург»

3 очка после 3 туров, 13-е место

Забивает в 14 матчах подряд

В среднем: 1.80 забитых и 1.80 пропущенных за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей

Прогноз на матч «Вердер» – «Фрайбург»

Обе команды на старте сезона делают ставку на атаку, но испытывают проблемы в обороне. «Вердер» на своем поле стремится прервать неудачную серию, а «Фрайбург» умеет набирать очки в гостях. С высокой вероятностью матч получится результативным. Учитывая статистику, можно ожидать обмена голами и минимум три забитых мяча. При этом более стабильный потенциал в атаке у гостей, которые могут использовать слабые стороны обороны соперника.

Рекомендации для ставок