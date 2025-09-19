Введите ваш ник на сайте
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

19 сентября 2025 9:29
Вердер - Фрайбург
20 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку

20 сентября на «Везерштадионе» пройдет матч четвертого тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Фрайбург». Оба клуба стартовали с переменным успехом и пока находятся во второй половине таблицы, что придает игре особое значение.

«Вердер»

Команда набрала 4 очка за три тура и занимает девятое место. После провала против «Айнтрахта» (1:4) удалось реабилитироваться убедительной победой над «Боруссией М» (4:0). «Вердер» демонстрирует яркий атакующий футбол: 8 голов в пяти матчах и забитые мячи в четырех турах подряд. Однако оборона остается проблемой – 10 пропущенных за этот же период. Особенно слабо команда играет дома: серия без побед насчитывает уже девять матчей.

«Фрайбург»

Коллектив пока отстает, набрав всего 3 очка, но сохранил атакующую продуктивность. В последнем туре удалось обыграть «Штутгарт» (3:1), прервав серию поражений. Команда забивает стабильно – 14 матчей подряд, при этом результативность последних игр впечатляет: 9 голов за пять встреч. Проблема та же, что и у соперника, – нестабильная оборона, которая пропускает в шести матчах подряд.

Факты о командах

«Вердер»

  • 4 очка после 3 туров, 9-е место
  • Забивает в 4 турах подряд
  • В среднем: 1.60 забитых и 2.00 пропущенных за игру
  • Не выигрывает дома в 9 матчах

«Фрайбург»

  • 3 очка после 3 туров, 13-е место
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забитых и 1.80 пропущенных за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей

Личные встречи
43% (13)
27% (8)
30% (9)
50
Забитых мячей
41
1.67
В среднем за матч
1.37
6:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
5 : 0
21.02.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0 : 1
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 0
26.08.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 2
16.04.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 0
22.10.2022
Вердер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0 : 0
13.02.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1 : 1
17.10.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0 : 1
23.05.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 2
02.11.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
2 : 1
13.04.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1 : 1
25.11.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
1 : 0
17.02.2018
Вердер
Германия. Кубок, 1/8 финала
Вердер
3 : 2
20.12.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0 : 0
23.09.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 5
01.04.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1 : 3
29.10.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0 : 1
07.03.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1 : 1
04.10.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
3 : 1
21.03.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 0
19.10.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
2 : 3
16.02.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 2
26.09.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2 : 2
05.02.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
5 : 3
20.08.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
1 : 3
06.03.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 1
16.10.2010
Фрайбург
Товарищеские матчи,
Вердер
2 : 1
23.07.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
4 : 0
10.04.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
0 : 6
21.11.2009
Вердер
Показать все

Прогноз на матч «Вердер» – «Фрайбург»

Обе команды на старте сезона делают ставку на атаку, но испытывают проблемы в обороне. «Вердер» на своем поле стремится прервать неудачную серию, а «Фрайбург» умеет набирать очки в гостях. С высокой вероятностью матч получится результативным. Учитывая статистику, можно ожидать обмена голами и минимум три забитых мяча. При этом более стабильный потенциал в атаке у гостей, которые могут использовать слабые стороны обороны соперника.

Рекомендации для ставок

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Победа «Фрайбурга» с форой (0) – коэффициент 1.95

1.80
Обе команды забьют
Обе команды забьют
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Фрайбург Вердер
Рекомендуем
18+
