19 сентября на стадионе «Ла Картуха» состоится матч 5 тура Ла Лиги, в котором «Бетис» примет «Реал Сосьедад». Обе команды проводят старт сезона не лучшим образом и находятся в поисках стабильности. Однако «Бетис» демонстрирует более сбалансированную игру, в то время как «Реал Сосьедад» испытывает серьезные трудности с набором очков.

«Бетис»

Хозяева поля набрали 6 очков после 5 туров и идут на 10-й позиции. В последних трех турах команда не смогла одержать победу, но при этом неизменно забивает – серия результативных матчей в Ла Лиге достигла 17 встреч. За пять последних игр «Бетис» забил 6 голов и столько же пропустил, что указывает на нестабильность обороны. Лидером по голам пока является защитник Марк Бартра, отличившийся один раз, что также подчеркивает проблему в атакующей линии: форварды пока не реализуют моменты с должной регулярностью.

«Реал Сосьедад»

Гости стартовали крайне слабо – всего 2 очка в четырех турах и 17-е место. Серия без побед составляет уже 5 матчей, и команда часто допускает ошибки в обороне: 7 пропущенных мячей за 5 встреч. «Реал Сосьедад» забивает в среднем один гол за игру, но этого недостаточно для положительного результата. Единственным ярким моментом стала ничья с «Эспаньолом» (2:2), где атака выглядела более живой. Лучший бомбардир команды – Андер Барренечеа с одним голом, и пока атака выглядит зависимой от индивидуальных действий.

Факты о командах

«Бетис»

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не может победить в 3 турах подряд

Забивает в 28 матчах подряд в Ла Лиге

Пропускает в 3 последних встречах

«Реал Сосьедад»

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Без побед в 5 матчах подряд

Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги

Набрал только 2 очка в стартовых турах

Прогноз на матч «Бетис» – «Реал Сосьедад»

Обе команды подходят к встрече с проблемами, но «Бетис» выглядит более организованным. Хозяева демонстрируют стабильность в атаке, даже несмотря на отсутствие яркого бомбардира, тогда как «Реал Сосьедад» часто теряет концентрацию в обороне и не может наладить серию положительных результатов. В условиях домашнего поля «Бетис» будет ближе к победе, но, учитывая уязвимость обороны, игра обещает быть результативной.

Рекомендованные ставки