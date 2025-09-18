Введите ваш ник на сайте
«Бетис» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

18 сентября 2025 8:02
Бетис - Реал Сосьедад
19 сент. 2025, пятница 22:00 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Бетиса» с форой (0)
Сделать ставку

19 сентября на стадионе «Ла Картуха» состоится матч 5 тура Ла Лиги, в котором «Бетис» примет «Реал Сосьедад». Обе команды проводят старт сезона не лучшим образом и находятся в поисках стабильности. Однако «Бетис» демонстрирует более сбалансированную игру, в то время как «Реал Сосьедад» испытывает серьезные трудности с набором очков.

«Бетис»

Хозяева поля набрали 6 очков после 5 туров и идут на 10-й позиции. В последних трех турах команда не смогла одержать победу, но при этом неизменно забивает – серия результативных матчей в Ла Лиге достигла 17 встреч. За пять последних игр «Бетис» забил 6 голов и столько же пропустил, что указывает на нестабильность обороны. Лидером по голам пока является защитник Марк Бартра, отличившийся один раз, что также подчеркивает проблему в атакующей линии: форварды пока не реализуют моменты с должной регулярностью.

«Реал Сосьедад»

Гости стартовали крайне слабо – всего 2 очка в четырех турах и 17-е место. Серия без побед составляет уже 5 матчей, и команда часто допускает ошибки в обороне: 7 пропущенных мячей за 5 встреч. «Реал Сосьедад» забивает в среднем один гол за игру, но этого недостаточно для положительного результата. Единственным ярким моментом стала ничья с «Эспаньолом» (2:2), где атака выглядела более живой. Лучший бомбардир команды – Андер Барренечеа с одним голом, и пока атака выглядит зависимой от индивидуальных действий.

Факты о командах

«Бетис»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может победить в 3 турах подряд
  • Забивает в 28 матчах подряд в Ла Лиге
  • Пропускает в 3 последних встречах

«Реал Сосьедад»

  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Без побед в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги
  • Набрал только 2 очка в стартовых турах

Личные встречи
30% (9)
33% (10)
37% (11)
43
Забитых мячей
40
1.43
В среднем за матч
1.33
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
3 : 0
16.02.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
01.12.2024
Бетис
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
0 : 2
19.05.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
17.12.2023
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
0 : 0
25.04.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
30.10.2022
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
15.04.2022
Бетис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал Сосьедад
0 : 4
03.02.2022
Бетис
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
4 : 0
12.12.2021
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
3 : 1
26.01.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
23.01.2021
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
0 : 3
18.10.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 0
19.01.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
20.10.2019
Бетис
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
04.04.2019
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
2 : 2
17.01.2019
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
0 : 0
10.01.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 0
02.12.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
0 : 0
01.03.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 4
01.10.2017
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 3
03.03.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
30.09.2016
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
31.01.2016
Бетис
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
12.09.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
0 : 1
26.04.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
03.03.2013
Бетис
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
2 : 0
06.10.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
10.04.2012
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2 : 3
27.11.2011
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч «Бетис» – «Реал Сосьедад»

Обе команды подходят к встрече с проблемами, но «Бетис» выглядит более организованным. Хозяева демонстрируют стабильность в атаке, даже несмотря на отсутствие яркого бомбардира, тогда как «Реал Сосьедад» часто теряет концентрацию в обороне и не может наладить серию положительных результатов. В условиях домашнего поля «Бетис» будет ближе к победе, но, учитывая уязвимость обороны, игра обещает быть результативной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бетиса» с форой (0) – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Бетиса» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Реал Сосьедад Бетис
