25 мая на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» проведeт заключительный матч сезона против набравшего отличный ход «Кристал Пэлас». Для хозяев это последний шанс сохранить лидерство и выиграть чемпионат, а гости постараются громко завершить успешный отрезок из пяти матчей без поражений. Ожидается атакующий футбол с обилием моментов с обеих сторон.
«Ливерпуль»
Команда замыкает турнир на 1-й строчке с 83 очками, но три последних тура без побед усложнили ситуацию. Несмотря на спад, «Ливерпуль» остаeтся самой результативной командой лиги (85 голов) и лучшей по разнице мячей (+45). Салах в великолепной форме – 33 гола за сезон. При этом защита «красных» в последних турах даeт сбои – 9 пропущенных голов за 5 матчей. Команда забивает в 21 матче подряд, но и пропускает в 4 последних встречах.
«Кристал Пэлас»
Подопечные Оливера Гласнера выдали мощную концовку сезона, набрав 13 очков в 5 турах. Последний матч завершился победой 4:2 над «Вулверхэмптоном», а до этого команда выбила «Ман Сити» из Кубка. Жан-Филипп Матета забил 17 мячей и стал ключевым фактором атакующего успеха. В среднем «Пэлас» забивает 2.2 гола за игру и пропускает всего 0.6 – это один из лучших показателей в лиге на этом отрезке.
Факты о командах:
«Ливерпуль»
- Не выигрывает в 3 турах подряд
- В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
- Салах – 33 гола в 51 матче
- 25 побед за сезон – лучший результат в лиге
«Кристал Пэлас»
- Не проигрывает 5 матчей
- В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр)
- Матета – 17 голов в 45 матчах
- Победы в трeх последних турах Премьер-лиги
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
Несмотря на нестабильную концовку, «Ливерпуль» будет предельно мотивирован и сыграет на победу. Однако «Кристал Пэлас» – один из самых неудобных соперников прямо сейчас: команда агрессивна в атаке, мобильна и хорошо организована. Принимая во внимание оборонительные проблемы обеих сторон, прогнозируем напряжeнный матч с голами. Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1 – коэффициент 2.15