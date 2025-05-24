25 мая на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» проведeт заключительный матч сезона против набравшего отличный ход «Кристал Пэлас». Для хозяев это последний шанс сохранить лидерство и выиграть чемпионат, а гости постараются громко завершить успешный отрезок из пяти матчей без поражений. Ожидается атакующий футбол с обилием моментов с обеих сторон.

«Ливерпуль»

Команда замыкает турнир на 1-й строчке с 83 очками, но три последних тура без побед усложнили ситуацию. Несмотря на спад, «Ливерпуль» остаeтся самой результативной командой лиги (85 голов) и лучшей по разнице мячей (+45). Салах в великолепной форме – 33 гола за сезон. При этом защита «красных» в последних турах даeт сбои – 9 пропущенных голов за 5 матчей. Команда забивает в 21 матче подряд, но и пропускает в 4 последних встречах.

«Кристал Пэлас»

Подопечные Оливера Гласнера выдали мощную концовку сезона, набрав 13 очков в 5 турах. Последний матч завершился победой 4:2 над «Вулверхэмптоном», а до этого команда выбила «Ман Сити» из Кубка. Жан-Филипп Матета забил 17 мячей и стал ключевым фактором атакующего успеха. В среднем «Пэлас» забивает 2.2 гола за игру и пропускает всего 0.6 – это один из лучших показателей в лиге на этом отрезке.

Факты о командах:

«Ливерпуль»

Не выигрывает в 3 турах подряд

В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)

Салах – 33 гола в 51 матче

25 побед за сезон – лучший результат в лиге

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает 5 матчей

В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр)

Матета – 17 голов в 45 матчах

Победы в трeх последних турах Премьер-лиги

Личные встречи 68% (17) 12% (3) 20% (5) 54 Забитых мячей 27 2.16 В среднем за матч 1.08 7:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 0:7 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 7 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 33 тур Ливерпуль 0 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 16 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур Кристал Пэлас 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 2 тур Ливерпуль 1 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 23 тур Кристал Пэлас 1 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 5 тур Ливерпуль 3 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 38 тур Ливерпуль 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 14 тур Кристал Пэлас 0 : 7 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 31 тур Ливерпуль 4 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 13 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 23 тур Ливерпуль 4 : 3 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 2 тур Кристал Пэлас 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 32 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 2 тур Ливерпуль 1 : 0 Кристал Пэлас Товарищеские матчи, Ливерпуль 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 34 тур Ливерпуль 1 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 10 тур Кристал Пэлас 2 : 4 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 29 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 12 тур Ливерпуль 1 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 37 тур Ливерпуль 1 : 3 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 5 раунд Кристал Пэлас 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 12 тур Кристал Пэлас 3 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 37 тур Кристал Пэлас 3 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 7 тур Ливерпуль 3 : 1 Кристал Пэлас

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

Несмотря на нестабильную концовку, «Ливерпуль» будет предельно мотивирован и сыграет на победу. Однако «Кристал Пэлас» – один из самых неудобных соперников прямо сейчас: команда агрессивна в атаке, мобильна и хорошо организована. Принимая во внимание оборонительные проблемы обеих сторон, прогнозируем напряжeнный матч с голами. Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: