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Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:00
Ливерпуль - Кристал Пэлас
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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8.20
Точный счёт 2:2
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25 мая на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» проведeт заключительный матч сезона против набравшего отличный ход «Кристал Пэлас». Для хозяев это последний шанс сохранить лидерство и выиграть чемпионат, а гости постараются громко завершить успешный отрезок из пяти матчей без поражений. Ожидается атакующий футбол с обилием моментов с обеих сторон.

«Ливерпуль»

Команда замыкает турнир на 1-й строчке с 83 очками, но три последних тура без побед усложнили ситуацию. Несмотря на спад, «Ливерпуль» остаeтся самой результативной командой лиги (85 голов) и лучшей по разнице мячей (+45). Салах в великолепной форме – 33 гола за сезон. При этом защита «красных» в последних турах даeт сбои – 9 пропущенных голов за 5 матчей. Команда забивает в 21 матче подряд, но и пропускает в 4 последних встречах.

«Кристал Пэлас»

Подопечные Оливера Гласнера выдали мощную концовку сезона, набрав 13 очков в 5 турах. Последний матч завершился победой 4:2 над «Вулверхэмптоном», а до этого команда выбила «Ман Сити» из Кубка. Жан-Филипп Матета забил 17 мячей и стал ключевым фактором атакующего успеха. В среднем «Пэлас» забивает 2.2 гола за игру и пропускает всего 0.6 – это один из лучших показателей в лиге на этом отрезке.

Факты о командах:

«Ливерпуль»

  • Не выигрывает в 3 турах подряд
  • В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Салах – 33 гола в 51 матче
  • 25 побед за сезон – лучший результат в лиге

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает 5 матчей
  • В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр)
  • Матета – 17 голов в 45 матчах
  • Победы в трeх последних турах Премьер-лиги

Личные встречи
68% (17)
12% (3)
20% (5)
54
Забитых мячей
27
2.16
В среднем за матч
1.08
7:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
05.10.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
09.12.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
25.02.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
1 : 1
15.08.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
23.01.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
3 : 0
18.09.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2 : 0
23.05.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0 : 7
19.12.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
4 : 0
24.06.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
23.11.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
4 : 3
19.01.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
20.08.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
31.03.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.08.2017
Кристал Пэлас
Товарищеские матчи,
Ливерпуль
2 : 0
19.07.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
1 : 2
23.04.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2 : 4
29.10.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
06.03.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
1 : 2
08.11.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
1 : 3
16.05.2015
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 5 раунд
Кристал Пэлас
1 : 2
14.02.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
23.11.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Кристал Пэлас
3 : 3
05.05.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
3 : 1
05.10.2013
Кристал Пэлас
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Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

Несмотря на нестабильную концовку, «Ливерпуль» будет предельно мотивирован и сыграет на победу. Однако «Кристал Пэлас» – один из самых неудобных соперников прямо сейчас: команда агрессивна в атаке, мобильна и хорошо организована. Принимая во внимание оборонительные проблемы обеих сторон, прогнозируем напряжeнный матч с голами. Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1 – коэффициент 2.15

8.20
Точный счёт 2:2
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига
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