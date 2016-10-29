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Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 29 октября 2016
Кристал Пэлас
29.10.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 4
Завершен
Ливерпуль
18'
Д. МакАртур
33'
Д. МакАртур
16'
Э. Джан
21'
Д. Ловрен
44'
Ж. Матип
71'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
90'
+2
Замена
Р. Клаван
️️️️
С. Мане
89'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. МакАртур
86'
76'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Лаллана
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Ледли
74'
72'
Желтая карточка
Р. Фирмино
71'
ГОЛ! 2:4!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Л. Чхун-Ен
66'
Желтая карточка
Й. Кабай
62'
49'
Желтая карточка
Э. Джан
44'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Матип
Пас отдал
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 2:2!
Д. МакАртур
Пас отдал
В. Заа
33'
21'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ловрен
Пас отдал
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:1!
Д. МакАртур
18'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джан
Пас отдал
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
АП
29
Йоан Кабай
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
16
Келли
24
Данн
5
Томкинс
25
Уорд
72
Ли Чхун-Ен
16
Ледли
29
Кабай
10
Заа
11
МакАртур
20
Бентеке
4-1-1-3-1
1
Кариус
17
Клайн
32
Матип
6
Ловрен
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
16
Ледли
40
Панчеон
40
Панчеон
16
Ледли
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
25
Таунсенд
72
Ли Чхун-Ен
11
МакАртур
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
11
МакАртур
10
Мане
24
Клаван
24
Клаван
10
Мане
10
Лаллана
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Лаллана
11
Коутиньо
27
Ориги
27
Ориги
11
Коутиньо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
22
Симон Миньоле
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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