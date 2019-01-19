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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 19 января 2019
Ливерпуль
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
46'
М. Салах
53'
Р. Фирмино
75'
М. Салах
90+3'
С. Мане
34'
Э. Таунсенд
65'
Д. Томкинс
90+5'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
90'
+5
ГОЛ! 4:3!
М. Майер
Пас отдал
К. Уикхэм
ГОЛ! 4:2!
С. Мане
Пас отдал
Э. Робертсон
90'
+3
Вторая желтая
Д. Милнер
89'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Фабиньо
87'
Желтая карточка
Д. Милнер
82'
81'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. МакАртур
81'
Замена
М. Майер
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 3:2!
М. Салах
75'
75'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Д. Шакири
️️️️
Н. Кейта
71'
65'
ГОЛ! 2:2!
Д. Томкинс
Пас отдал
Л. Миливойевич
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Н. Кейта
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
46'
42'
Желтая карточка
Ж. Айю
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Кристал Пэлас
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Макс Майер
АП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
6
Фабиньо
20
Милнер
8
Кейта
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-2-1
1
Сперони
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
6
Фабиньо
10
Лаллана
10
Лаллана
6
Фабиньо
8
Кейта
10
Шакири
10
Шакири
8
Кейта
8
Куяте
27
Шлупп
27
Шлупп
8
Куяте
10
Айю
7
Майер
7
Майер
10
Айю
11
МакАртур
13
Уикхэм
13
Уикхэм
11
МакАртур
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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