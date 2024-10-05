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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 05 октября 2024
Кристал Пэлас
05.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
9'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
89'
Замена
В. Эндо
️️️️
К. Джонс
Замена
Д. Камада
️️️️
Т. Чалоба
88'
79'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
79'
Замена
В. Ярош
️️️️
Алиссон
Желтая карточка
Э. Нкетиа
76'
Желтая карточка
И. Сарр
74'
Желтая карточка
У. Хьюз
73'
73'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Салах
Желтая карточка
Ж. Лерма
71'
Замена
У. Хьюз
️️️️
А. Уортон
60'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Т. Митчелл
60'
46'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
А. Мак Аллистер
43'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
31'
Желтая карточка
К. Гакпо
Замена
Н. Клайн
️️️️
Д. Муньос
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
К. Гакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
27
Чалоба
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
8
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
9
Нкетиа
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
21
Джонс
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
20
Жота
18
Гакпо
27
Муньос
17
Клайн
17
Клайн
27
Муньос
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
27
Чалоба
18
Камада
18
Камада
27
Чалоба
3
Митчелл
14
Матета
14
Матета
3
Митчелл
1
Алиссон
1
Ярош
1
Ярош
1
Алиссон
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
21
Джонс
3
Эндо
3
Эндо
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Мак Аллистер
10
Салах
14
Диас
14
Диас
10
Салах
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Остались в запасе
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
4
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
15
Офсайды
1
0
Количество передач
294
632
Сейвы
3
5
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.37
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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