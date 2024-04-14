Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 14 апреля 2024
Ливерпуль
14.04.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
14'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Джонс
82'
77'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
77'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Н. Клайн
77'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
У. Хьюз
Желтая карточка
К. Джонс
71'
68'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
66'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
66'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
К. Брэдли
48'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
В. Эндо
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эзе
Пас отдал
Т. Митчелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
(К)
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
8
Доминик Собослаи
АП
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
12
Брэдли
3
Эндо
21
Джонс
10
Мак Аллистер
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
4-3-2-1
1
Хендерсон
27
Муньос
17
Клайн
2
Андерсен
3
Митчелл
8
Лерма
20
Уортон
19
Хьюз
17
Олисе
10
Эзе
14
Матета
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
3
Эндо
8
Собослаи
8
Собослаи
3
Эндо
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
17
Клайн
25
Уорд
25
Уорд
17
Клайн
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
19
Хьюз
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Хьюз
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
10
Офсайды
2
5
Количество передач
719
322
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.87
1.87
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Кристал Пэлас
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
09:23
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
Вчера, 11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
09:23
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
Вчера, 11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+