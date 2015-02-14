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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 14 февраля 2015
Кристал Пэлас
14.02.2015, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 5 раунд
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
15'
Ф. Кэмпбелл
49'
Д. Старридж
58'
А. Лаллана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
90'
+3
Желтая карточка
С. Миньоле
77'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Ф. Коутиньо
76'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Старридж
73'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
В. Заа
️️️️
Я. Боласи
71'
Замена
А. Гедиура
️️️️
М. Келли
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Лаллана
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Хендерсон
46'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Маркович
Замена
Д. Панчеон
️️️️
М. Шамах
46'
Желтая карточка
М. Шамах
36'
29'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЛП
25
Джоэл Уорд
ОП
16
Джо Ледли
ОП
27
Маруан Шамах
АП
11
Янник Боласи
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Сперони
27
Суаре
24
Данн
4
Хангеланд
16
Келли
25
Уорд
16
Ледли
34
Гэйл
11
Боласи
27
Шамах
22
Кэмпбелл
2-3-2-2-1
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
8
Маркович
23
Джан
5
Морено
14
Хендерсон
7
Аллен
10
Лаллана
11
Коутиньо
15
Старридж
27
Шамах
40
Панчеон
40
Панчеон
27
Шамах
16
Келли
6
Гедиура
6
Гедиура
16
Келли
11
Боласи
10
Заа
10
Заа
11
Боласи
11
Коутиньо
6
Ловрен
6
Ловрен
11
Коутиньо
8
Маркович
45
Балотелли
45
Балотелли
8
Маркович
15
Старридж
17
Ламберт
17
Ламберт
15
Старридж
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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