Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 31 марта 2018
Кристал Пэлас
31.03.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
13'
Л. Миливойевич (П)
49'
С. Мане
84'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
Желтая карточка
К. Бентеке
38'
24'
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Миливойевич
13'
12'
Желтая карточка
Л. Кариус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Кристал Пэлас
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
4-3-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
29
Ван-Биссака
12
Сахо
16
Келли
29
Кабай
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-3-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Ливерпуль
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+