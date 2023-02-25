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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 25 февраля 2023
Кристал Пэлас
25.02.2023, суббота, 22:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
90'
+3
Желтая карточка
Э. Робертсон
85'
Замена
С. Байчетич
️️️️
К. Гакпо
82'
Желтая карточка
Ж. Матип
77'
Желтая карточка
Фабиньо
72'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
71'
Замена
Фабиньо
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
71'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
71'
68'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
46'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Н. Кейта
Желтая карточка
Н. Клайн
26'
23'
Желтая карточка
Н. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
28
Дукур
27
Шлупп
6
Локонга
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Салах
18
Гакпо
20
Жота
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
18
Гакпо
22
Байчетич
22
Байчетич
18
Гакпо
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Фабиньо
12
Александер-Арнольд
8
Кейта
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Кейта
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
41
Джо Уитворт
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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