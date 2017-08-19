Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 19 августа 2017
Ливерпуль
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
73'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
90'
+2
Желтая карточка
К. Бентеке
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Р. Фирмино
90'
84'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
П. ван Анхолт
77'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. Миливойевич
73'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Панчеон
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
73'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Вейналдум
71'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
69'
63'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Старридж
61'
15'
Желтая карточка
Д. Панчеон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
32
Матип
2
Александер-Арнольд
23
Джан
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
15
Старридж
9
Фирмино
4-1-3-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Фосу-Менса
24
Данн
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
19
Миливойевич
40
Панчеон
20
Лофтус-Чик
25
Таунсенд
20
Бентеке
15
Старридж
10
Салах
10
Салах
15
Старридж
23
Вейналдум
22
Соланке
22
Соланке
23
Вейналдум
15
ван Анхолт
27
Шлупп
27
Шлупп
15
ван Анхолт
40
Панчеон
11
МакАртур
11
МакАртур
40
Панчеон
19
Миливойевич
11
Кайкай
11
Кайкай
19
Миливойевич
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
1
Лорис Кариус
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+