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Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 06 марта 2016
Кристал Пэлас
06.03.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
49'
Д. Ледли
72'
Р. Фирмино
90+6'
К. Бентеке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бентеке
88'
Замена
К. Туре
️️️️
Р. Фирмино
86'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Э. Адебайор
82'
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. Ледли
82'
80'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Ориги
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Замена
Д. Матч
️️️️
Й. Кабай
70'
62'
Вторая желтая
Д. Милнер
61'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Фланаган
ГОЛ! 1:0!
Д. Ледли
49'
41'
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
С. Данн
11'
10'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-1-1
29
МакКарти
17
Делэйни
24
Данн
27
Суаре
25
Уорд
11
Боласи
16
Ледли
15
Йединак
29
Кабай
10
Заа
25
Адебайор
4-1-2-1-2
22
Миньоле
20
Фланаган
12
Сахо
6
Ловрен
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Лаллана
9
Фирмино
27
Ориги
29
Кабай
77
Матч
77
Матч
29
Кабай
16
Ледли
20
Сако
20
Сако
16
Ледли
25
Адебайор
34
Гэйл
34
Гэйл
25
Адебайор
20
Фланаган
11
Коутиньо
11
Коутиньо
20
Фланаган
9
Фирмино
2
Туре
2
Туре
9
Фирмино
27
Ориги
20
Бентеке
20
Бентеке
27
Ориги
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
12
Дэнни Уорд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
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