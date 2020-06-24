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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 24 июня 2020
Ливерпуль
24.06.2020, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
23'
Т. Александер-Арнольд
44'
М. Салах
55'
Фабиньо
69'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
Замена
Х. Эллиот
️️️️
С. Мане
84'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Э. Робертсон
84'
84'
Замена
Б. Пьеррик
️️️️
Ж. Айю
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
74'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
74'
ГОЛ! 4:0!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
69'
66'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
66'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Куяте
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Хендерсон
64'
ГОЛ! 3:0!
Фабиньо
Пас отдал
Э. Робертсон
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Фабиньо
44'
ГОЛ! 1:0!
Т. Александер-Арнольд
23'
15'
Замена
М. Майер
️️️️
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Кэхилл
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
16
МакКарти
11
МакАртур
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
10
Мане
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Мане
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
3
Робертсон
8
Кейта
8
Кейта
3
Робертсон
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
8
Куяте
19
Миливойевич
19
Миливойевич
8
Куяте
10
Заа
7
Майер
7
Майер
10
Заа
10
Айю
40
Пьеррик
40
Пьеррик
10
Айю
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
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