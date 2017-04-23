Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 23 апреля 2017
Ливерпуль
23.04.2017, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
24'
Ф. Коутиньо
43'
К. Бентеке
74'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
Желтая карточка
М. Груйич
89'
88'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Бентеке
Замена
М. Груйич
️️️️
Н. Клайн
84'
83'
Замена
Д. Делэйни
️️️️
Й. Кабай
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Милнер
82'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Ловрен
79'
78'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
В. Заа
74'
ГОЛ! 1:2!
К. Бентеке
60'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
40'
Желтая карточка
К. Бентеке
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Миньоле
6
Ловрен
32
Матип
17
Клайн
23
Джан
23
Вейналдум
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
9
Фирмино
27
Ориги
3-1-3-2-1
13
Хеннесси
25
Уорд
5
Томкинс
16
Келли
19
Миливойевич
40
Панчеон
29
Кабай
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
20
Милнер
5
Морено
5
Морено
20
Милнер
6
Ловрен
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
17
Клайн
8
Груйич
8
Груйич
17
Клайн
10
Заа
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
10
Заа
29
Кабай
17
Делэйни
17
Делэйни
29
Кабай
20
Бентеке
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
20
Бентеке
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+