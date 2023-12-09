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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 09 декабря 2023
Кристал Пэлас
09.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
57'
Ж. Матета (П)
76'
М. Салах
90+1'
Х. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
Желтая карточка
Н. Ахамада
90'
+12
90'
+10
Желтая карточка
Л. Диас
90'
+9
Желтая карточка
Д. Гомес
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
+8
Замена
Д. Озо
️️️️
У. Хьюз
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Х. Эллиот
Пас отдал
М. Салах
Замена
Р. Мэттьюз
️️️️
С. Джонстон
87'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Д. Шлупп
84'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
К. Джонс
Вторая желтая
Ж. Айю
75'
74'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Нуньес
74'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Собослаи
Желтая карточка
К. Ричардс
71'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Лерма
68'
Желтая карточка
Ж. Лерма
64'
Желтая карточка
Ж. Айю
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Матета
57'
57'
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Куанса
57'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Р. Гравенберх
46'
Замена
Д. Гомес
️️️️
В. Эндо
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
46'
Желтая карточка
Д. Уорд
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
3-2-3-2
26
Джонстон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
17
Клайн
25
Уорд
27
Шлупп
8
Лерма
19
Хьюз
10
Айю
29
Эдуард
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
ван Дейк
33
Цимикас
3
Эндо
8
Гравенберх
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
29
Нуньес
26
Джонстон
31
Мэттьюз
31
Мэттьюз
26
Джонстон
19
Хьюз
4
Озо
4
Озо
19
Хьюз
27
Шлупп
8
Ахамада
8
Ахамада
27
Шлупп
8
Лерма
17
Олисе
17
Олисе
8
Лерма
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
3
Эндо
2
Гомес
2
Гомес
3
Эндо
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
29
Нуньес
10
Эллиот
10
Эллиот
29
Нуньес
8
Гравенберх
18
Гакпо
18
Гакпо
8
Гравенберх
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
6
1
2
Всего ударов по воротам
1
6
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
8
Офсайды
0
4
Количество передач
99
349
Сейвы
0
1
Точность передач %
55
85
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.24
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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