Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 19 декабря 2020
Кристал Пэлас
19.12.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 7
Завершен
Ливерпуль
3'
Т. Минамино
35'
С. Мане
44'
Р. Фирмино
52'
Д. Хендерсон
68'
Р. Фирмино
81'
М. Салах
84'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
84'
ГОЛ! 0:7!
М. Салах
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
81'
ГОЛ! 0:6!
М. Салах
Пас отдал
Ж. Матип
75'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
75'
69'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Эзе
69'
68'
ГОЛ! 0:5!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Ш. Куяте
63'
57'
Замена
М. Салах
️️️️
С. Мане
52'
ГОЛ! 0:4!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Н. Клайн
45'
+1
44'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Минамино
Пас отдал
С. Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
17
Клайн
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
10
Эзе
19
Миливойевич
10
Заа
10
Айю
3-1-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
8
Кейта
10
Мане
18
Минамино
9
Фирмино
8
Куяте
5
Томкинс
5
Томкинс
8
Куяте
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
10
Эзе
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Эзе
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
23
Вейналдум
21
Джонс
21
Джонс
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
10
Салах
10
Мане
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+