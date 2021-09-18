Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 18 сентября 2021
Ливерпуль
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
43'
С. Мане
78'
М. Салах
90'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
ГОЛ! 3:0!
Н. Кейта
90'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Хендерсон
88'
83'
Желтая карточка
Д. Уорд
82'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ш. Куяте
Желтая карточка
М. Салах
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
В. ван Дейк
78'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Жота
76'
Желтая карточка
К. Цимикас
75'
65'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
65'
Замена
О. Эдуард
️️️️
К. Бентеке
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
62'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
43'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-1-3-3
1
Алиссон
33
Цимикас
4
ван Дейк
16
Конате
6
Фабиньо
20
Милнер
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Мане
20
Жота
10
Салах
4-1-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
20
Жота
21
Джонс
21
Джонс
20
Жота
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
14
Хендерсон
27
Ориги
27
Ориги
14
Хендерсон
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
8
Куяте
17
Олисе
17
Олисе
8
Куяте
20
Бентеке
29
Эдуард
29
Эдуард
20
Бентеке
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+