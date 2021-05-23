Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 23 мая 2021
Ливерпуль
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
36'
С. Мане
74'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Р. Фирмино
90'
+2
Замена
Д. Жота
️️️️
Э. Робертсон
90'
+2
89'
Замена
М. Келли
️️️️
Ш. Куяте
88'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
Д. Милнер
86'
83'
Желтая карточка
Х. Ридевальд
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
78'
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
74'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
71'
71'
Желтая карточка
Ж. Айю
58'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Томкинс
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
3
Филлипс
46
Уильямс
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-1-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
5
Томкинс
24
Кэхилл
3
Митчелл
8
Куяте
44
Ридевальд
16
МакКарти
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
3
Робертсон
20
Жота
20
Жота
3
Робертсон
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
16
МакКарти
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
16
МакКарти
8
Куяте
16
Келли
16
Келли
8
Куяте
5
Томкинс
27
Шлупп
27
Шлупп
5
Томкинс
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+