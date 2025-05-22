В заключительном туре Серии А чемпион «Наполи» принимает на своeм поле «Кальяри», который уже обезопасил себя от вылета. Для хозяев это, возможно, будет праздничный матч, а для гостей – шанс показать себя на фоне лучшей команды сезона. Впрочем, расслабляться «Наполи» не привык.

«Наполи»

Команда уверенно возглавляет таблицу и не проигрывает на протяжении 11 туров. В последних пяти матчах команда пропустила всего дважды, демонстрируя стабильность в обороне. В атаке «Наполи» действует прагматично: лишь 6 голов за 5 игр, но этого достаточно для побед. Успехи команды строятся на слаженной игре в защите, минимизации рисков и контроле мяча. Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку, забивший 13 мячей в 37 матчах, в решающих играх часто берет на себя инициативу. Дома «Наполи» традиционно надeжен – победа над «Торино» и ничья с «Дженоа» подтверждают это.

«Кальяри»

Коллектив из Сардинии в хорошей форме: в шести последних матчах команда стабильно забивает. В последнем туре «Кальяри» разгромил «Венецию» со счeтом 3:0, а ранее уверенно выиграл у «Вероны». В последних пяти матчах команда отличилась 8 раз, но при этом и пропустила 7 мячей. Роберто Пикколи – главный атакующий актив гостей. Несмотря на результативность, оборона остаeтся уязвимой – в среднем 1.4 пропущенных за игру. В гостях «Кальяри» не всегда стабилен, но атаковать не боится даже с топами.

Факты о командах:

Наполи

Не проигрывает 11 матчей подряд

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 туров)

Лукаку – 13 голов в чемпионате

Кальяри

Забивает в 6 последних матчах

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Пикколи – 12 голов за сезон

Личные встречи 58% (18) 29% (9) 13% (4) 64 Забитых мячей 29 2.06 В среднем за матч 0.94 6:3 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 6:3 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 4 тур Кальяри 0 : 4 Наполи Италия. Серия А, 26 тур Кальяри 1 : 1 Наполи Италия. Серия А, 16 тур Наполи 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 26 тур Кальяри 1 : 1 Наполи Италия. Серия А, 6 тур Наполи 2 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 34 тур Наполи 1 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 15 тур Кальяри 1 : 4 Наполи Италия. Серия А, 24 тур Кальяри 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 5 тур Наполи 0 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 35 тур Наполи 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 16 тур Кальяри 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 26 тур Кальяри 0 : 5 Наполи Италия. Серия А, 7 тур Наполи 3 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 35 тур Наполи 3 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 16 тур Кальяри 0 : 5 Наполи Италия. Серия А, 31 тур Кальяри 0 : 3 Наполи Италия. Серия А, 12 тур Наполи 3 : 3 Кальяри Италия. Серия А, 36 тур Наполи 3 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 17 тур Кальяри 1 : 1 Наполи Италия. Серия А, 33 тур Наполи 3 : 2 Кальяри Италия. Серия А, 14 тур Кальяри 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 27 тур Наполи 6 : 3 Кальяри Италия. Серия А, 8 тур Кальяри 0 : 0 Наполи Италия. Серия А, 30 тур Наполи 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 11 тур Кальяри 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 35 тур Наполи 0 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 16 тур Кальяри 3 : 3 Наполи Италия. Серия А, 32 тур Кальяри 2 : 0 Наполи Италия. Серия А, 13 тур Наполи 2 : 2 Кальяри Италия. Серия А, 20 тур Кальяри 2 : 1 Наполи Италия. Серия А, 1 тур Наполи 0 : 2 Кальяри

Прогноз на матч «Наполи» – «Кальяри»

Несмотря на возможную ротацию, «Наполи» обязан побеждать при своих болельщиках и закрывать сезон красиво. Но «Кальяри» способен испортить настроение чемпиону, ведь он забивает регулярно. В обороне гости не блещут, поэтому игра может получиться результативной. Оптимальный вариант – уверенная, но не громкая победа фаворита с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Наполи»

Рекомендованные ставки: