В заключительном туре Серии А чемпион «Наполи» принимает на своeм поле «Кальяри», который уже обезопасил себя от вылета. Для хозяев это, возможно, будет праздничный матч, а для гостей – шанс показать себя на фоне лучшей команды сезона. Впрочем, расслабляться «Наполи» не привык.
«Наполи»
Команда уверенно возглавляет таблицу и не проигрывает на протяжении 11 туров. В последних пяти матчах команда пропустила всего дважды, демонстрируя стабильность в обороне. В атаке «Наполи» действует прагматично: лишь 6 голов за 5 игр, но этого достаточно для побед. Успехи команды строятся на слаженной игре в защите, минимизации рисков и контроле мяча. Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку, забивший 13 мячей в 37 матчах, в решающих играх часто берет на себя инициативу. Дома «Наполи» традиционно надeжен – победа над «Торино» и ничья с «Дженоа» подтверждают это.
«Кальяри»
Коллектив из Сардинии в хорошей форме: в шести последних матчах команда стабильно забивает. В последнем туре «Кальяри» разгромил «Венецию» со счeтом 3:0, а ранее уверенно выиграл у «Вероны». В последних пяти матчах команда отличилась 8 раз, но при этом и пропустила 7 мячей. Роберто Пикколи – главный атакующий актив гостей. Несмотря на результативность, оборона остаeтся уязвимой – в среднем 1.4 пропущенных за игру. В гостях «Кальяри» не всегда стабилен, но атаковать не боится даже с топами.
Факты о командах:
Наполи
- Не проигрывает 11 матчей подряд
- Забивает в 7 из 9 последних матчей
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 туров)
- Лукаку – 13 голов в чемпионате
Кальяри
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
- Пикколи – 12 голов за сезон
Прогноз на матч «Наполи» – «Кальяри»
Несмотря на возможную ротацию, «Наполи» обязан побеждать при своих болельщиках и закрывать сезон красиво. Но «Кальяри» способен испортить настроение чемпиону, ведь он забивает регулярно. В обороне гости не блещут, поэтому игра может получиться результативной. Оптимальный вариант – уверенная, но не громкая победа фаворита с обменом голами.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Наполи»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Наполи» – коэффициент 5.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.85