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Прогноз на точный счёт матча «Наполи» – «Кальяри»: Серия А, 23 мая 2025

22 мая 2025 10:09
Наполи - Кальяри
23 мая 2025, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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5.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
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В заключительном туре Серии А чемпион «Наполи» принимает на своeм поле «Кальяри», который уже обезопасил себя от вылета. Для хозяев это, возможно, будет праздничный матч, а для гостей – шанс показать себя на фоне лучшей команды сезона. Впрочем, расслабляться «Наполи» не привык.

«Наполи»

Команда уверенно возглавляет таблицу и не проигрывает на протяжении 11 туров. В последних пяти матчах команда пропустила всего дважды, демонстрируя стабильность в обороне. В атаке «Наполи» действует прагматично: лишь 6 голов за 5 игр, но этого достаточно для побед. Успехи команды строятся на слаженной игре в защите, минимизации рисков и контроле мяча. Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку, забивший 13 мячей в 37 матчах, в решающих играх часто берет на себя инициативу. Дома «Наполи» традиционно надeжен – победа над «Торино» и ничья с «Дженоа» подтверждают это.

«Кальяри»

Коллектив из Сардинии в хорошей форме: в шести последних матчах команда стабильно забивает. В последнем туре «Кальяри» разгромил «Венецию» со счeтом 3:0, а ранее уверенно выиграл у «Вероны». В последних пяти матчах команда отличилась 8 раз, но при этом и пропустила 7 мячей. Роберто Пикколи – главный атакующий актив гостей. Несмотря на результативность, оборона остаeтся уязвимой – в среднем 1.4 пропущенных за игру. В гостях «Кальяри» не всегда стабилен, но атаковать не боится даже с топами.

Факты о командах:

Наполи

  • Не проигрывает 11 матчей подряд
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 туров)
  • Лукаку – 13 голов в чемпионате

Кальяри

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пикколи – 12 голов за сезон

Личные встречи
58% (18)
29% (9)
13% (4)
64
Забитых мячей
29
2.06
В среднем за матч
0.94
6:3
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 4
15.09.2024
Наполи
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
1 : 1
25.02.2024
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 1
16.12.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
1 : 1
21.02.2022
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 0
26.09.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1 : 1
02.05.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1 : 4
03.01.2021
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
0 : 1
16.02.2020
Наполи
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
0 : 1
25.09.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
2 : 1
05.05.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 1
16.12.2018
Наполи
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 5
26.02.2018
Наполи
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
3 : 0
01.10.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3 : 1
06.05.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 5
11.12.2016
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
0 : 3
19.04.2015
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 3
23.11.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 0
06.05.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 17 тур
Кальяри
1 : 1
21.12.2013
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
3 : 2
21.04.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 1
26.11.2012
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
6 : 3
09.03.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 0
23.10.2011
Наполи
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
2 : 1
20.03.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
0 : 1
10.11.2010
Наполи
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
0 : 0
25.04.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
3 : 3
12.12.2009
Наполи
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
19.04.2009
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 2
23.11.2008
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
27.01.2008
Наполи
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
0 : 2
26.08.2007
Кальяри
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Прогноз на матч «Наполи» – «Кальяри»

Несмотря на возможную ротацию, «Наполи» обязан побеждать при своих болельщиках и закрывать сезон красиво. Но «Кальяри» способен испортить настроение чемпиону, ведь он забивает регулярно. В обороне гости не блещут, поэтому игра может получиться результативной. Оптимальный вариант – уверенная, но не громкая победа фаворита с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Наполи»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Наполи» – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.85

5.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
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Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Кальяри Наполи
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