18 мая 2025 года в 13:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» будут принимать гостей из столицы – московский «Спартак».
«Крылья Советов»
Самарцы очень близки к тому, чтобы гарантировать себе место в РПЛ на следующий сезон. «Крылья» идут десятыми и опережают зону стыковых матчей на четыре очка.
Последние три игры:
- Пари НН – Крылья Советов 5:2
- Крылья Советов – Динамо 1:3
- Крылья Советов – Оренбург 2:0
«Спартак»
«Красно-белые» с треском провалили финальный отрезок сезона, в очередной раз разочаровав своих многочисленных болельщиков. В РПЛ «Спартак» «улетел» от одного претендента на титул до пятого места в таблице. В придачу ко всему на этой «народная команда» уступила «Ростову» и не сумела пробиться в финал Кубка России.
По всей видимости, «Спартак» ждет очередная перестройка. Ходят слухи о том, что Деян Станкович покинет пост главного тренера команды. Новая кампания – новые разочарования для «красно-белой» публики.
Последние три игры:
- Спартак – Ростов 1:2
- Динамо Москва – Спартак 2:0
- Факел – Спартак 0:0
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак»
Пять последних поединков «Спартака» и «Крылышек» завершались пробитием стандартного букмекерского тотала больше 2,5 мячей. Вероятнее всего, сейчас история повторится.
Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1.78. Прогноз на точный счет – 2:1.