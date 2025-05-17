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Прогноз на точный счет матча «Крылья Советов» – «Спартак»: РПЛ, 18 мая 2025

17 мая 2025 9:48
Крылья Советов - Спартак
18 мая 2025, воскресенье 13:30 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
5.15
Прогноз на точный счет – 2:1 в пользу «Спартака»
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18 мая 2025 года в 13:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» будут принимать гостей из столицы – московский «Спартак».

«Крылья Советов»

Самарцы очень близки к тому, чтобы гарантировать себе место в РПЛ на следующий сезон. «Крылья» идут десятыми и опережают зону стыковых матчей на четыре очка.

Последние три игры:

  • Пари НН – Крылья Советов 5:2
  • Крылья Советов – Динамо 1:3
  • Крылья Советов – Оренбург 2:0

«Спартак»

«Красно-белые» с треском провалили финальный отрезок сезона, в очередной раз разочаровав своих многочисленных болельщиков. В РПЛ «Спартак» «улетел» от одного претендента на титул до пятого места в таблице. В придачу ко всему на этой «народная команда» уступила «Ростову» и не сумела пробиться в финал Кубка России.

По всей видимости, «Спартак» ждет очередная перестройка. Ходят слухи о том, что Деян Станкович покинет пост главного тренера команды. Новая кампания – новые разочарования для «красно-белой» публики.

Последние три игры:

  • Спартак – Ростов 1:2
  • Динамо Москва – Спартак 2:0
  • Факел – Спартак 0:0

Личные встречи
14% (9)
14% (9)
72% (46)
53
Забитых мячей
134
0.83
В среднем за матч
2.09
4:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, 4 тур
Спартак
4 : 1
19.09.2024
Крылья Советов
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 3
14.08.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
3 : 0
05.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
3 : 0
09.12.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
4 : 0
01.10.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
1 : 0
03.06.2023
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 1
23.11.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
5 : 2
09.10.2022
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
1 : 0
30.08.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
2 : 1
01.05.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 1
30.07.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2 : 0
09.11.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 2
25.08.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 2
18.05.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
3 : 1
25.11.2018
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
1 : 3
04.04.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
4 : 0
01.12.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
1 : 0
08.08.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 0
04.12.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
09.08.2015
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак
1 : 0
11.04.2014
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
1 : 2
16.07.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
1 : 1
10.05.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 5
03.11.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
3 : 0
18.09.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
0 : 1
15.05.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
0 : 0
14.11.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 0
25.07.2010
Спартак
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
2 : 1
07.11.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
1 : 1
19.07.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
0 : 1
05.10.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 1
11.05.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
11.08.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 0
22.04.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
0 : 1
26.11.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
3 : 2
13.08.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
1 : 0
02.10.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 3
28.05.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
3 : 1
28.08.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
4 : 2
09.05.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
0 : 2
05.10.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
1 : 1
13.04.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
3 : 1
06.10.2002
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
0 : 2
16.03.2002
Спартак
Чемпионат России, 24 тур
Крылья Советов
1 : 2
13.10.2001
Спартак
Чемпионат России, 10 тур
Спартак
1 : 0
19.05.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
1 : 2
22.07.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 4 тур
Крылья Советов
1 : 2
15.04.2000
Спартак
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
3 : 1
07.07.1999
Спартак
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
3 : 0
07.04.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 22 тур
Спартак
2 : 2
22.08.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 7 тур
Крылья Советов
0 : 2
09.05.1998
Спартак
Чемпионат России, 26 тур
Крылья Советов
1 : 2
03.09.1997
Спартак
Чемпионат России, 9 тур
Спартак
2 : 0
10.05.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Спартак
2 : 0
20.09.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 11 тур
Крылья Советов
1 : 1
08.05.1996
Спартак
Чемпионат России, 20 тур
Спартак
5 : 1
09.08.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
1 : 6
08.07.1995
Спартак
Чемпионат России, 26 тур
Крылья Советов
2 : 6
02.10.1994
Спартак
Чемпионат России, 6 тур
Спартак
5 : 0
09.04.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 27 тур
Спартак
3 : 0
11.09.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 11 тур
Крылья Советов
1 : 3
12.05.1993
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 19 тур
Крылья Советов
1 : 1
09.08.1992
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 1 тур
Спартак
5 : 0
28.03.1992
Крылья Советов
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Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак»

Пять последних поединков «Спартака» и «Крылышек» завершались пробитием стандартного букмекерского тотала больше 2,5 мячей. Вероятнее всего, сейчас история повторится.

Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1.78. Прогноз на точный счет – 2:1.

5.15
Прогноз на точный счет – 2:1 в пользу «Спартака»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
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