18 мая 2025 года в 13:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» будут принимать гостей из столицы – московский «Спартак».

«Крылья Советов»

Самарцы очень близки к тому, чтобы гарантировать себе место в РПЛ на следующий сезон. «Крылья» идут десятыми и опережают зону стыковых матчей на четыре очка.

Последние три игры:

Пари НН – Крылья Советов 5:2

Крылья Советов – Динамо 1:3

Крылья Советов – Оренбург 2:0

«Спартак»

«Красно-белые» с треском провалили финальный отрезок сезона, в очередной раз разочаровав своих многочисленных болельщиков. В РПЛ «Спартак» «улетел» от одного претендента на титул до пятого места в таблице. В придачу ко всему на этой «народная команда» уступила «Ростову» и не сумела пробиться в финал Кубка России.

По всей видимости, «Спартак» ждет очередная перестройка. Ходят слухи о том, что Деян Станкович покинет пост главного тренера команды. Новая кампания – новые разочарования для «красно-белой» публики.

Последние три игры:

Спартак – Ростов 1:2

Динамо Москва – Спартак 2:0

Факел – Спартак 0:0

Личные встречи 14% (9) 14% (9) 72% (46) 53 Забитых мячей 134 0.83 В среднем за матч 2.09 4:2 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Кубок, 4 тур Спартак 4 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 2 тур Крылья Советов 0 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 3 тур Спартак 3 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур Спартак 3 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 10 тур Крылья Советов 4 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 30 тур Крылья Советов 1 : 0 Спартак Россия. Кубок, 5 тур Крылья Советов 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 12 тур Спартак 5 : 2 Крылья Советов Россия. Кубок, 1 тур Спартак 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 27 тур Спартак 2 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 16 тур Спартак 2 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 7 тур Крылья Советов 1 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 29 тур Крылья Советов 1 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 3 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала Крылья Советов 1 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 16 тур Крылья Советов 4 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 2 тур Спартак 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур Спартак 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 4 тур Крылья Советов 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-Лига, 25 тур Спартак 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 1 тур Крылья Советов 1 : 2 Спартак Россия. Премьер-Лига, 28 тур Спартак 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 14 тур Крылья Советов 0 : 5 Спартак Россия. Премьер-лига, 24 тур Спартак 3 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 9 тур Крылья Советов 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-Лига, 28 тур Спартак 0 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 14 тур Крылья Советов 0 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 28 тур Крылья Советов 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 14 тур Спартак 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 24 тур Спартак 0 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 10 тур Крылья Советов 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 20 тур Крылья Советов 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 6 тур Спартак 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 30 тур Крылья Советов 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 3 : 2 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 25 тур Спартак 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 10 тур Крылья Советов 1 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 21 тур Спартак 3 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 10 тур Крылья Советов 4 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур Крылья Советов 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 4 тур Спартак 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 26 тур Спартак 3 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 3 тур Крылья Советов 0 : 2 Спартак Чемпионат России, 24 тур Крылья Советов 1 : 2 Спартак Чемпионат России, 10 тур Спартак 1 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 18 тур Спартак 1 : 2 Крылья Советов Чемпионат России, 4 тур Крылья Советов 1 : 2 Спартак Чемпионат России, 15 тур Крылья Советов 3 : 1 Спартак Чемпионат России, 29 тур Спартак 3 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 22 тур Спартак 2 : 2 Крылья Советов Чемпионат России, 7 тур Крылья Советов 0 : 2 Спартак Чемпионат России, 26 тур Крылья Советов 1 : 2 Спартак Чемпионат России, 9 тур Спартак 2 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 28 тур Спартак 2 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 11 тур Крылья Советов 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 20 тур Спартак 5 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 15 тур Крылья Советов 1 : 6 Спартак Чемпионат России, 26 тур Крылья Советов 2 : 6 Спартак Чемпионат России, 6 тур Спартак 5 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 27 тур Спартак 3 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 11 тур Крылья Советов 1 : 3 Спартак Чемпионат России. Первый этап, 19 тур Крылья Советов 1 : 1 Спартак Чемпионат России. Первый этап, 1 тур Спартак 5 : 0 Крылья Советов

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак»

Пять последних поединков «Спартака» и «Крылышек» завершались пробитием стандартного букмекерского тотала больше 2,5 мячей. Вероятнее всего, сейчас история повторится.

Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1.78. Прогноз на точный счет – 2:1.