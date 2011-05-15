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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 15 мая 2011
Крылья Советов
15.05.2011, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
73'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
+1
Замена
А. Валикаев
️️️️
Э. МакГиди
Замена
К. Комбаров
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 0:1!
П. Яковлев
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
Н. Печник
Замена
Н. Печник
️️️️
А. Соснин
Замена
А. Елисеев
️️️️
В. Приёмов
Желтая карточка
С. Пономаренко
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ибсон
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
А. Соснин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
(К)
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Шешуков
(К)
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
8
Антон Бобер
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-1-5-1
23
М'Боли
3
Молош
79
Джорджевич
12
Пономаренко
15
Цаллагов
80
Приёмов
42
Кириллов
23
Соснин
10
Кузнецов
36
Самсонов
99
Савин
4-3-2-1
12
Заболотный
30
Кудряшов
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
80
Ибсон
8
Махмудов
7
Шешуков
91
Яковлев
46
МакГиди
39
Ари
42
Кириллов
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
42
Кириллов
80
Приёмов
4
Елисеев
4
Елисеев
80
Приёмов
23
Соснин
11
Печник
11
Печник
23
Соснин
91
Яковлев
9
Комбаров
9
Комбаров
91
Яковлев
46
МакГиди
5
Валикаев
5
Валикаев
46
МакГиди
80
Ибсон
22
Дзюба
22
Дзюба
80
Ибсон
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
1
Давид Юрченко
ВР
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Андрей Дикань
ВР
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Андрей Дикань
ВР
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая)
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