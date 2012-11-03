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Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 03 ноября 2012
Крылья Советов
03.11.2012, суббота, 15:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 5
Завершен
Спартак
12'
Х. Мануэль Хурадо
38'
Н. Пареха
69'
Д. Комбаров
76'
А. Дзюба
82'
Джано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
82'
ГОЛ! 0:5!
Джано
Пас отдал
Х. Мануэль Инсаурральде
76'
ГОЛ! 0:4!
А. Дзюба
Пас отдал
Джано
73'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ари
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Комбаров
Пас отдал
Ари
68'
Замена
К. Комбаров
️️️️
Д. Билялетдинов
59'
Желтая карточка
Кариока
46'
Замена
Джано
️️️️
Э. Эменике
Замена
Р. Григорян
️️️️
Себайос
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Н. Пареха
Пас отдал
К. Чельстрем
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ПЗ
10
Себайос
ЛВ
84
Роман Воробьев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Кабайеро
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
4
Ким Чельстрем
ОП
5
Кариока
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Джано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Веремко
6
Телес
24
Епуряну
25
Концедалов
0
Таранов
84
Воробьев
15
Цаллагов
6
Свежов
10
Себайос
9
Кабайеро
12
Корниленко
4-2-2-2
32
Ребров
34
Макеев
2
Пареха
2
Инсаурральде
23
Комбаров
4
Чельстрем
5
Кариока
14
Билялетдинов
14
Хурадо
10
Эменике
39
Ари
10
Себайос
28
Григорян
28
Григорян
10
Себайос
14
Билялетдинов
9
Комбаров
9
Комбаров
14
Билялетдинов
10
Эменике
7
Джано
7
Джано
10
Эменике
39
Ари
22
Дзюба
22
Дзюба
39
Ари
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
31
Андрей Дикань
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Голубев Николай (г. Санкт-Петербург) Зарипов Ильдар (обл. Ленинградская область)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 15:15 (прямая)
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