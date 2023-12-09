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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 09 декабря 2023
Спартак
09.12.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
2'
К. Промес
8'
А. Соболев
50'
К. Мартинс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Крылья Советов
Замена
П. Мелешин
️️️️
К. Промес
90'
+2
Замена
М. Лайкин
️️️️
А. Соболев
90'
Замена
Н. Чернов
️️️️
К. Мартинс
85'
80'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Г. Зотов
76'
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Рахманович
76'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Бабкин
76'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Н. Салтыков
Желтая карточка
К. Промес
75'
57'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Г. Бейл
ГОЛ! 3:0!
К. Мартинс
Пас отдал
Н. Умяров
50'
Желтая карточка
Н. Умяров
19'
12'
Желтая карточка
А. Рахманович
ГОЛ! 2:0!
А. Соболев
8'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
К. Мартинс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
97
Даниил Денисов
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛП
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
77
Антон Зиньковский
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
29
Роман Ежов
ЛП
31
Георгий Зотов
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
14
Никита Салтыков
АП
7
Бенхамин Гарре
ПП
11
Амар Рахманович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-4-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
6
Бабич
26
Хлусевич
18
Умяров
10
Промес
35
Мартинс
25
Пруцев
77
Зиньковский
7
Соболев
4-4-1-1
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
4
Горшков
7
Гарре
31
Зотов
6
Бабкин
29
Ежов
14
Салтыков
11
Рахманович
35
Мартинс
23
Чернов
23
Чернов
35
Мартинс
7
Соболев
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Соболев
10
Промес
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Промес
31
Зотов
95
Гапонов
95
Гапонов
31
Зотов
23
Бейл
8
Якуба
8
Якуба
23
Бейл
14
Салтыков
21
Иванисеня
21
Иванисеня
14
Салтыков
11
Рахманович
77
Писарский
77
Писарский
11
Рахманович
6
Бабкин
73
Шитов
73
Шитов
6
Бабкин
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Екатерина Курочкина
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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