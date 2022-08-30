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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 30 августа 2022
Спартак
30.08.2022, вторник, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
46'
П. Мелешин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Крылья Советов
Желтая карточка
Д. Пруцев
90'
+2
90'
+2
Замена
В. Тепляков
️️️️
Г. Зотов
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Денисов
86'
83'
Замена
Н. Хлусов
️️️️
В. Хубулов
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Рыбус
72'
67'
Замена
Д. Якуба
️️️️
А. Соколов
67'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Шитов
Желтая карточка
Д. Хлусевич
63'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Умяров
59'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Н. Рассказов
59'
Замена
К. Промес
️️️️
П. Мелешин
58'
ГОЛ! 1:0!
П. Мелешин
46'
46'
Замена
М. Барач
️️️️
Ю. Горшков
Желтая карточка
М. Рыбус
41'
33'
Желтая карточка
Г. Зотов
Пенальти не реализован!
А. Соболев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
4
Юрий Горшков
ЦП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
99
Никита Хлусов
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-1-2-2
98
Максименко
31
Рыбус
39
Маслов
23
Чернов
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
8
Игнатов
15
Рассказов
7
Соболев
11
Мелешин
3-2-1-3-1
1
Овсянников
4
Евгеньев
3
Солдатенков
95
Гапонов
23
Бейл
31
Зотов
4
Горшков
8
Хубулов
18
Соколов
9
Липовой
73
Шитов
97
Денисов
32
Классен
32
Классен
97
Денисов
18
Умяров
68
Литвинов
68
Литвинов
18
Умяров
15
Рассказов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
15
Рассказов
31
Рыбус
47
Зобнин
47
Зобнин
31
Рыбус
11
Мелешин
10
Промес
10
Промес
11
Мелешин
4
Горшков
44
Барач
44
Барач
4
Горшков
31
Зотов
72
Тепляков
72
Тепляков
31
Зотов
18
Соколов
8
Якуба
8
Якуба
18
Соколов
8
Хубулов
99
Хлусов
99
Хлусов
8
Хубулов
73
Шитов
10
Глушенков
10
Глушенков
73
Шитов
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
58
Артем Ежов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
58
Артем Ежов
ЦП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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