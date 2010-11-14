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Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 14 ноября 2010
Спартак
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
Желтая карточка
Э. МакГиди
+2
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
Леилтон
Желтая карточка
Э. Лобос
Замена
Джано
️️️️
Н. Дринчич
Замена
Д. Гриднев
️️️️
О. Иванов
Замена
А. Бобер
️️️️
С. Ткачев
Замена
Е. Савин
️️️️
Д. Елич
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Никола Дринчич
ЦП
80
Ибсон
ЦП
32
Никита Баженов
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-3-2-1
31
Дикань
59
Иванов
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
23
Комбаров
80
Ибсон
18
Дринчич
46
МакГиди
32
Баженов
11
Веллитон
3-1-5-1
31
Лобос
79
Джорджевич
0
Таранов
3
Леилтон
15
Цаллагов
36
Самсонов
19
Иванов
23
Соснин
10
Кузнецов
11
Ткачев
25
Елич
18
Дринчич
7
Джано
7
Джано
18
Дринчич
32
Баженов
7
Козлов
7
Козлов
32
Баженов
19
Иванов
56
Гриднев
56
Гриднев
19
Иванов
11
Ткачев
8
Бобер
8
Бобер
11
Ткачев
25
Елич
99
Савин
99
Савин
25
Елич
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
И.Лапидус (Элиста)
В.Назаров (Невинномысск)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:40 (прямая)
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