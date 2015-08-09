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Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 09 августа 2015
Крылья Советов
09.08.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
5'
К. Промес
52'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
Замена
Э. Махмудов
️️️️
И. Цаллагов
89'
87'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
К. Промес
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Т. Бурлак
84'
82'
Желтая карточка
С. Таски
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Чочиев
68'
67'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
К. Комбаров
59'
Замена
З. Луиш
️️️️
Ю. Мовсисян
52'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
Ю. Мовсисян
50'
Желтая карточка
И. Попов
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
9
Берат Садик
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Надсон
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
35
Сердар Таски
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-1-3-1-1
14
Конюхов
9
Садик
90
Бурлак
0
Таранов
12
Симайс
15
Цаллагов
8
Габулов
20
Померко
30
Надсон
11
Чочиев
12
Корниленко
4-1-3-1-1
32
Ребров
9
Комбаров
13
Гранат
16
Боккетти
23
Комбаров
15
Широков
71
Попов
88
Глушаков
35
Таски
10
Промес
14
Мовсисян
90
Бурлак
33
Ятченко
33
Ятченко
90
Бурлак
15
Цаллагов
8
Махмудов
8
Махмудов
15
Цаллагов
11
Чочиев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Чочиев
9
Комбаров
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
9
Комбаров
10
Промес
88
Давыдов
88
Давыдов
10
Промес
14
Мовсисян
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
14
Мовсисян
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
43
Олег Роганов
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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