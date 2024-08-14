Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 14 августа 2024
Крылья Советов
14.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
64'
К. Мартинс
83'
Х. Медина
90+3'
Д. Зорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Спартак
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Д. Зорин
Пас отдал
А. Зиньковский
87'
Замена
Е. Гузиев
️️️️
Д. Хлусевич
83'
ГОЛ! 0:2!
Х. Медина
Пас отдал
А. Зиньковский
75'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Д. Денисов
Желтая карточка
Ф. Костанца
72'
64'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартинс
Пас отдал
Д. Зорин
62'
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Игнатов
62'
Замена
П. Мелешин
️️️️
В. Жозе
62'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Маркиньос
Замена
И. Олейников
️️️️
Ф. Орозко
56'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
С. Бабкин
56'
Замена
В. Шитов
️️️️
У. Бабаев
46'
30'
Желтая карточка
П. Маслов
28'
Желтая карточка
Р. Литвинов
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Г. Бейл
23'
Травма
Г. Бейл
22'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-3-1
1
Ломаев
2
Печенин
95
Гапонов
4
Евгеньев
23
Бейл
6
Бабкин
21
Иванисеня
7
Бабаев
27
Дмитриев
19
Орозко
10
Цыпченко
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
39
Маслов
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
28
Медина
8
Игнатов
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
19
Олейников
19
Олейников
19
Орозко
7
Бабаев
73
Шитов
73
Шитов
7
Бабаев
97
Денисов
5
Рябчук
5
Рябчук
97
Денисов
26
Хлусевич
74
Гузиев
74
Гузиев
26
Хлусевич
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
11
Мелешин
11
Мелешин
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Крылья Советов
Спартак
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
40
Генич ждет большего от летнего новичка «Спартака»: «Хотелось бы больше конкретики»
Вчера, 15:15
3
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Крылья Советов» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:28
Спартаковец Пруцев честно ответил, собирается ли он поиграть в Европе
Вчера, 10:48
4
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Крылья Советов» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:28
РПЛ: шансы «Крыльев Советов» и «Динамо» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 08:51
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
27 ноября
10
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
27 ноября
4
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
40
Генич ждет большего от летнего новичка «Спартака»: «Хотелось бы больше конкретики»
Вчера, 15:15
3
Спартаковец Пруцев честно ответил, собирается ли он поиграть в Европе
Вчера, 10:48
4
Саусь – о «Спартаке»: «Самый тяжелый год в карьере»
Вчера, 09:56
10
В «Спартаке» приняли окончательное решение по Максименко
Вчера, 01:23
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+